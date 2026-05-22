Jacobo Fernández, el inspector que lucha para que la Policía Local de Oviedo sea la mejor de España

Jacobo Fernández es inspector de la Policía Local. Es una de las manos derechas del comisario principal, Javier Lozano, y ayer recogió de manos del Alcalde, Alfredo Canteli, el diploma y la distinción por cumplir sus bodas de planta en esta área de la concejalía de Seguridad Ciudadana, liderada por José Ramón Prado. Su conocimiento del servicio es extenso. Ha estado destinado en diferentes departamentos siendo agente de proximidad, regulando el tráfico, en grúa y «alguna temporada en el negociado de sanciones». El resultado es una amplia experiencia en esta etapa a la que ha vuelto a la calle. «Nuestro objetivo es que el área siga siendo la mejor de Asturias y por qué no decirlo la mejor de España».

Una de las cosas por las que se siente más orgulloso es en la confianza que tienen los ciudadanos en cada uno de los agentes. En ellos se apoyan para denunciar cualquier sospecha de delito que atisban y sienten el respaldo de los ciudadanos en cada una de las actividades que organizan siendo sumamente populosas las muestras de vehículos y de uniformes que organizan cada cierto tiempo tanto en los barrios como en el centro de Oviedo. También se propone que Oviedo continúa siendo una de las ciudades más seguras de España.

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Fernández ha vivido a lo largo de todos estos años la profunda transformación de la Policía Local, un servicio que suma 177 años de vida en la capital asturiana. Por un lado, argumenta que la tecnología ha cambiado sumamente su día a día facilitando la llegada a las emergencias o la gestión del servicio que tiene su base en el cuartel de Rubín. Por el otro, la formación es mucho más completa. «Los agentes de antes afrontaban los problemas más por su voluntad que por su formación».