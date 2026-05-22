Juan Luis Arsuaga: «Tribalismo y sostenibilidad son los grandes problemas de la Humanidad»

El paleontólogo Juan Luis Arsuaga convirtió ayer la presentación de «La Respuesta» (Destino), en una lección magistral sobre la condición humana. En diálogo con el periodista Andrés Montes, ante un Club repleto, el codirector de los yacimientos de Atapuerca reflexionó sobre los grandes interrogantes que acompañan al ser humano y combinó ciencia, filosofía y referencias culturales para desmontar algunas de las ideas más arraigadas sobre la especie. «Los fósiles somos nosotros, entender la evolución humana no consiste únicamente en estudiar restos prehistóricos, sino en comprender cómo la biología sigue presente en nuestra vida», recalcó.

El investigador defendió una mirada alejada del antropocentrismo y mencionó una frase de uno de sus profesores: «Si los moluscos escribieran una zoología dividirían el mundo entre moluscos y no moluscos», a lo que él respondió: «Si los moluscos hiciesen eso, serían humanos». Con ese ejemplo criticó que la antropología y la evolución humana hayan tendido históricamente a estudiarse de manera aislada del resto de las especies.

El paleontólogo insistió en la necesidad de comparar a los humanos con otros animales para entender qué los hace realmente singulares. «Los humanos somos el único gran mamífero europeo que tiene nacimientos durante todo el año. Los ciervos nacen en primavera», señaló. Para Arsuaga, detalles biológicos como ese ayudan a explicar la relación entre evolución, clima, alimentación y organización social.

Arsuaga diferenció entre «la muerte que viene de fuera» y «la muerte que viene de dentro». La primera es consecuencia de accidentes, enfermedades o violencia; la segunda, del deterioro natural del organismo. Según explicó, durante la mayor parte de la historia humana apenas existía la vejez porque la mayoría de las personas morían antes de alcanzarla. «En la naturaleza no hay viejos», sostuvo. «Nuestros zoológicos son ya geriátricos de animales», ironizó, aludiendo a cómo la medicina, las vacunas y la reducción de la violencia han permitido prolongar la vida más allá de los límites habituales.

Arsuaga destacó que todas las especies son territoriales y excluyentes. Citó incluso los estudios sobre insectos sociales de Edward O. Wilson para explicar que las sociedades animales viven en conflicto permanente. Pero citó una diferencia clave: «los seres humanos somos capaces de construir identidades simbólicas basadas en mitos, en mentiras», dijo. A su juicio, esa capacidad permitió desarrollar sociedades complejas, aunque también alimentó fenómenos como el tribalismo. «El tribalismo y la sostenibilidad, son los principales problemas a los que se enfrenta la humanidad», advirtió.

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El profesor defendió que cocinar fue uno de los grandes avances evolutivos. «Somos la única especie que no es crudívora», recordó. Cocinar los alimentos permitió obtener más calorías y facilitó la digestión hasta el punto de que «un horno es una especie de órgano externo del cuerpo humano». La cocina sustituyó parte del trabajo que antes realizaba el aparato digestivo. Andrés Montes preguntó por el futuro de la evolución y por el posible impacto de las nuevas tecnologías. Arsuaga se mostró escéptico respecto a una evolución biológica natural significativa, aunque sí contempló la posibilidad de una evolución artificial mediante ingeniería genética. «Podrían fabricarse humanos con técnicas genéticas», señaló. Además, lamentó que en España la cultura científica siga ocupando un lugar secundario . «A los libros de no ficción no se les da la misma importancia», criticó. Citó los hallazgos de El Sidrón y Atapuerca, donde se han encontrado restos humanos con marcas de corte y consumo. «En El Sidrón aparecen solo restos humanos», explicó, dejando abierta la discusión sobre si se trató de un canibalismo ritual o estrictamente alimenticio.