Oviedo abre La Vega a la ciudadanía con una feria gratuita sobre tecnología

Oviedo se prepara para convertirse este fin de semana en el gran escaparate de la tecnología en Asturias. La Fábrica de Armas de La Vega acogerá los días 23 y 24 de mayo la feria "Ruta Digital", un encuentro gratuito y abierto a todos los públicos que reunirá talleres, experiencias interactivas, ocio tecnológico y formación. El objetivo de este certamen es acercar la innovación a la ciudadanía y reducir la brecha digital en el conjunto del Principado.

La cita supone el cierre del proyecto "Ruta Digital Asturias", una iniciativa itinerante que durante más de un año ha recorrido más de 70 concejos asturianos para llevar competencias digitales a vecinos de todo el territorio. El programa ha apostado por una fórmula accesible y participativa, pensada para que personas de distintas edades y perfiles puedan familiarizarse con herramientas tecnológicas útiles en su vida cotidiana.

Durante las dos jornadas, el recinto ovetense ofrecerá una programación diseñada para todos los públicos, con talleres didácticos, dinámicas digitales y propuestas de aprendizaje tecnológico. La feria incorporará además una zona dedicada al gaming, con videojuegos, simuladores y retos interactivos, así como experiencias de realidad virtual inmersiva y espacios pensados para experimentar de forma directa con nuevas tecnologías.

El encuentro contará también con un punto de información y un aula digital en los que se explicará el alcance del proyecto "Ruta Digital" y las oportunidades de formación disponibles para la ciudadanía. En ese espacio se dará a conocer asimismo la plataforma "MiPrincipado", con sus servicios online de información, comunicación y gestión de trámites, en línea con el propósito de facilitar el acceso a la administración electrónica.

La iniciativa está impulsada por la Cámara de Comercio de Oviedo, con el apoyo del Gobierno del Principado de Asturias y financiación de fondos europeos, dentro de las actuaciones orientadas a promover la capacitación digital y hacer frente al reto demográfico. La feria se celebrará en horario de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 20.00 horas, con entrada gratuita, y Oviedo ejercerá así como punto de encuentro regional para cerrar el recorrido de un programa que ha llevado la digitalización por toda Asturias.

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También se podrá consultar más información a través de la web del proyecto, donde se detallan los contenidos de una feria que aspira a convertir la antigua instalación fabril de La Vega en un espacio de aprendizaje. La propuesta refuerza el papel de Oviedo como capital de referencia para iniciativas de alcance regional y subraya la importancia de que la transformación digital llegue no solo a las empresas y administraciones, sino también al día a día de la ciudadanía asturiana.