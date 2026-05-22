Oviedo estrena un nuevo punto fijo de donación de sangre en el HUCA

El HUCA estrenará el próximo lunes un punto fijo de extracción del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, una instalación que refuerza la captación de donantes en el principal hospital asturiano y ayuda a desenredar uno de los nudos que todavía pesan sobre el futuro del viejo HUCA. El centro de sangre es uno de los servicios que aún permanecen en el antiguo hospital y su continuidad allí figura entre los elementos que condicionan el calendario del derribo, aunque no es el único. La apertura de este nuevo espacio evita, además, que Oviedo se quedara sin un punto fijo de recogida de sangre durante la transición hacia el futuro centro de Llanera.

El nuevo punto fijo de extracción estará ubicado en la galería comercial y de servicios del edificio de hospitalización del HUCA. La actuación fue ejecutada por Gispasa en dos meses y financiada por el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, con una inversión de 62.458,83 euros. El espacio dispone de 125 metros cuadrados construidos y está preparado para realizar hasta ocho donaciones simultáneas en un entorno adaptado a los protocolos de seguridad.

La Consejería de Salud presentó las instalaciones como una mejora asistencial y operativa. El Principado sostiene que situar un punto estable de donación dentro del HUCA facilitará la participación de profesionales sanitarios, usuarios y acompañantes, en un enclave con una elevada afluencia diaria. La consejera de Salud, Concepción Saavedra, defendió durante la visita que disponer de este recurso en el HUCA “mejorará notablemente la capacidad de extracción del centro” y acercará el gesto de donar sangre “al lugar donde ocurren las cosas”, el hospital donde se consumen buena parte de esos componentes sanguíneos.

El entuerto del viejo HUCA

La lectura sanitaria de la apertura es inmediata, pero hay otra derivada de fondo, la del viejo HUCA. Desde que el hospital se trasladó en 2014, el antiguo complejo sanitario mantiene todavía algunos usos pendientes de reordenación. Entre ellos está el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos, cuya presencia en el viejo HUCA es uno de los factores que han complicado el avance hacia el derribo. No se trata del único obstáculo, pero sí de una pieza relevante en un rompecabezas logístico que el Principado intenta cerrar antes de liberar definitivamente esos terrenos.

El problema práctico era doble. Por un lado, buena parte de la sangre y de los componentes se necesitan en el HUCA, pero la actividad del centro seguía vinculada al viejo HUCA, lo que ha obligado durante años a mover recursos de una punta a otra de Oviedo. Por otro, precipitar el cierre del punto del antiguo hospital sin una alternativa en el HUCA habría dejado a la capital asturiana sin un punto fijo de recogida de sangre, justo en la ciudad donde se concentra el principal hospital de la comunidad. El nuevo espacio evita ese vacío y permite ordenar la transición sin cortar el servicio a los donantes.

Noticias relacionadas

El paso definitivo será el traslado al polígono de Coruño, en Llanera, donde se ejecutan las obras del nuevo Centro Comunitario de Donación de Sangre y Tejidos de Cruz Roja en Asturias. El punto fijo del HUCA seguirá funcionando también cuando abra Llanera y quedará como la referencia estable para las donaciones en la capital. El nuevo espacio mejora la accesibilidad para los donantes, reduce el trasiego entre sedes, evita que Oviedo pierda su punto de recogida y deja al viejo HUCA un poco más cerca de desprenderse de otro de los servicios que todavía prolongan su vida.