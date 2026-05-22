El policía local de Oviedo herido en un accidente saldrá de la UCI la próxima semana: sufrió varias roturas por culpa del golpe

El policía local que sufrió el jueves un accidente en la ronda sur se recupera de las múltiples heridas que sufrió en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, detalló en la mañana de ayer que se espera su traslado a planta a principios de la próxima semana. Entre el lunes o el martes.

«Los médicos reiteraron que no es necesaria una intervención quirúrgica por las fracturas que sufrió en el esternón, vértebras y costillas. Dentro de la gravedad estamos satisfechos de su evolución porque recibió un golpe tremendo». Los hechos se produjeron cuando este agente y un compañero se dirigían con sus respectivas motos a una intervención. Un coche se llevó por delante a uno de ellos a la altura de la glorieta Cardenal Tarancón. «El conductor del vehículo no se percató de la llegada de los agentes a pesar de que iban con las sirenas y las luces encendidas. Los agentes siempre van con toda la precaución, pero a veces ocurren este tipo de cosas», añadió el edil.

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El servicio de Atestados se encuentran investigando los hechos para determinar cómo se produjo el accidente en el que el conductor del turismo dio negativo en el control de alcoholemia.