"Susi" ingresó en salud mental por pegarle a su madre un año antes del matar a su hermana y a su cuñado en Oviedo

Jesús López Alonso, "Susi", eltoxicómano de 67 años acusado de matar a puñaladas a su hermana y a su cuñado en los pisos de la Sindical de Vallobín, ya había estado ingresado en el área de salud mental un año antes del doble crimen por un episodio violento contra su propia madre, Epifania Alonso. Según su propia familia, el detenido le propinó entonces "dos bofetones" a la anciana y le arrebató el bolso con el dinero de la pensión, un incidente que encendió todas las alarmas en una familia que ya llevaba tiempo advirtiendo de su deterioro, de sus problemas mentales y de una violencia que, aseguran, iba cada vez a más. "Les pedí por favor a los policías que se lo llevaran. Tuvimos que ir a ayudar a mi tía porque ya sabíamos que ‘Susi’ era peligroso", recuerda Pamela Viñuela, prima de "Susi" y de una de sus víctimas, María López Alonso, que tenía 68 años. La pareja de esta, José Alberto González Corujo que también acabó cosido a puñaladas, era veinte años menor.

Aquel episodio acabó con Jesús López Alonso ingresado durante varios días en el HUCA, en el área de salud mental. Después, según relata la familia, fue derivado a un "centro especializado de Langreo", aunque sus allegados no aciertan a concretar a cual. "Puede que sea al Sanatorio Adaro (Sama), pero no estoy segura", dice Viñuela. La esperanza de quienes convivían con su deterioro era que recibiera ayuda, tratamiento y algún tipo de control. Pero, siempre según la versión familiar, ocurrió justo lo contrario. "Salió igual o peor. Advertimos mil veces de que era peligroso", insiste su prima haciendo referencia a un hombre que ya tenía a sus espaldas otros dos homicidios cometidos en los años ochenta del siglo pasado.

Aquel ingreso se produjo por atacar a su madre, cuya muerte, el pasado mes de febrero, "Susi" ha convertido en el centro de sus delirios. Desde su detención, sostiene de forma obsesiva que su hermana María y su cuñado José Alberto mataron a Epifania y que nadie le hizo caso cuando lo denunció. La paradoja, subrayan sus allegados, es que esa madre a la que ahora dice echar tanto de menos fue también una de sus víctimas en vida. Epifania soportó durante años una convivencia marcada por las drogas, los problemas mentales y los episodios cada vez más difíciles de controlar. "Nos pidió ayuda muchas veces, le dijimos en varias ocasiones que lo denunciase, pero claro, era su hijo y una madre es una madre", dice Viñuela, que siempre estaba pendiente de su tía.

Muchos parientes tenían a "Susi" bloqueado en el móvil porque los bombardeaba a mensajes y audios cuando estaba bajo los efectos de las drogas, con "paranoias", amenazas y grabaciones a veces ininteligibles por el grado "de colocón". La propia Epifania pidió ayuda en muchas ocasiones a Pamela, que estaba siempre pendiente de su tía porque sabía lo que tenía en casa y temía que cualquier día la situación terminara desbordándose.

Ese miedo no desapareció con la muerte de la anciana. Al contrario, los mensajes y amenazas continuaron, ahora dirigidos contra María López Alonso y José Alberto González Corujo, que se habían instalado en la vivienda de Vázquez de Mella tras el fallecimiento de Epifania para ayudara su presunto asesino en la casa e intentar poner algo de orden en una convivencia ya muy deteriorada. "Susi", sin embargo, sostenía que eran "okupas" y repetía que los iba a matar. El domingo, la víspera del doble crimen, Pamela se despertó con "más de treinta" mensajes enviados por "Susi" durante toda la madrugada en los que, entre otras cosas, volvía a anunciar que acabaría con su hermana y con la pareja de esta. "No era nada nuevo, estaba siempre igual y por eso no le dimos importancia. Pero al final se los llevó por delante", lamenta su prima.

Por otro lado, los agentes de la Policía Científica todavía estuvieron este viernes en el decimotercer piso del portal 10 J, la vivienda en la que aparecieron los cuerpos sin vida de María López y José González Corujo, que también eran consumidores de drogas. Estaban cosidos a puñaladas en una habitación, uno de ellos sobre la cama y el otro en el suelo. Según ha podido savber este diario, con la visita de este viernes a la vivienda, la Policía Científica ha terminado su trabajo.

Enfermería

Jesús López Alonso ingresó el pasado jueves en prisión provisional, comunicada y sin fianza, después de pasar a disposición judicial y de acogerse de nuevo a su derecho a no declarar. Su entrada en el centro penitenciario abre ahora otra fase, ya lejos de los calabozos y de los juzgados: la de su adaptación a la cárcel mientras avanza una instrucción que deberá precisar si los hechos se califican finalmente como homicidio o asesinato y, sobre todo, en qué estado mental se encontraba cuando presuntamente mató a su hermana y a su cuñado.

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Nada más llegar a la cárcel, "Susi" fue destinado al módulo de enfermería y quedó sometido al protocolo antisuicidio, una medida habitual en internos recién ingresados por delitos graves, con antecedentes psiquiátricos o en situación de especial vulnerabilidad. La diferencia, según fuentes conocedoras del caso, es que en su caso la vigilancia se ha reforzado: en lugar de asignarle un único interno de apoyo, como suele hacerse en este tipo de protocolos, le han colocado dos presos pendientes de él para reducir al máximo cualquier riesgo dentro de la celda.