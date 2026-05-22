Los usuarios del CAI Naranco conocen de cerca el trabajo de la Policía Nacional de Oviedo

Treinta alumnos del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) Naranco participaron en una jornada organizada por la Policía Nacional en el cuartel de Buenavista dentro de la Semana de la Administración Abierta. La actividad permitió a los estudiantes acercarse al funcionamiento y trabajo diario que desarrollan diferentes unidades policiales.

Uno de los momentos más destacados de la visita fue la exhibición realizada por los guías caninos, donde los asistentes pudieron observar las capacidades y el entrenamiento de los perros policiales. También conocieron algunos de los drones empleados por la Unidad Aérea y sus aplicaciones en labores de seguridad y apoyo operativo.

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La jornada incluyó además un recorrido por vehículos y motocicletas de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como por diferentes dependencias policiales, donde los alumnos pudieron conocer el funcionamiento interno del cuartel. Los estudiantes también pudieron intercambiar impresiones con los agentes y resolver dudas sobre su trabajo.