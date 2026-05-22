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Los usuarios del CAI Naranco conocen de cerca el trabajo de la Policía Nacional de Oviedo

Treinta estudiantes participan en Buenavista en exhibiciones y actividades con las unidades policiales

Un momento de la visita

Un momento de la visita / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Treinta alumnos del Centro de Apoyo a la Integración (CAI) Naranco participaron en una jornada organizada por la Policía Nacional en el cuartel de Buenavista dentro de la Semana de la Administración Abierta. La actividad permitió a los estudiantes acercarse al funcionamiento y trabajo diario que desarrollan diferentes unidades policiales.

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Uno de los momentos más destacados de la visita fue la exhibición realizada por los guías caninos, donde los asistentes pudieron observar las capacidades y el entrenamiento de los perros policiales. También conocieron algunos de los drones empleados por la Unidad Aérea y sus aplicaciones en labores de seguridad y apoyo operativo.

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La jornada incluyó además un recorrido por vehículos y motocicletas de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), así como por diferentes dependencias policiales, donde los alumnos pudieron conocer el funcionamiento interno del cuartel. Los estudiantes también pudieron intercambiar impresiones con los agentes y resolver dudas sobre su trabajo.

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