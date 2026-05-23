Buenavista, el segundo barrio de Oviedo que recompone su memoria a través de las fotografías

Cuenta el coordinador de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura, Pepe Mompeán, que las diferentes expresiones artísticas no solo se dan sobre un escenario. También están en la calle, en el día a día de las personas. Es por ello que quieren recuperar toda la memoria de los barrios de la ciudad que ha quedado guardada a través de fotografías. Este proyecto que recibe el nombre de "Huellas" y ya se puso en marcha en el barrio de La Corredoria y esta misma semana llegará a Buenavista. El equipo mantendrá un encuentro el miércoles en la calle Fuertes Acevedo número 60 donde explicarán esta iniciativa a todas aquellas personas que tengan, o hayan tenido, alguna relación con el barrio y quieran conocer mejor el proyecto, aclarar dudas o descubrir de qué manera pueden formar parte de este proceso de creación colectiva a partir de álbumes familiares, fotografías antiguas y recuerdos ligados a la vida cotidiana de las calles.

El proyecto, desarrollado por las fotógrafas y mediadoras artísticas Irma Collín y Ainhoa Valle, propone utilizar la fotografía como herramienta de expresión personal, encuentro y reconstrucción de las historias cotidianas que forman parte de la identidad de los barrios ovetenses.

A través de distintas dinámicas participativas, las personas trabajarán con imágenes y archivos personales para compartir recuerdos, recuperar memorias y construir un gran mapa visual y emocional del Oviedo más íntimo y cotidiano. La iniciativa busca además favorecer el diálogo intergeneracional, reforzar el sentimiento de pertenencia a los barrios y poner en valor esas pequeñas historias cotidianas que forman parte de la memoria colectiva de la ciudad.

Durante el encuentro se explicará el funcionamiento del proyecto, las distintas formas de implicación y los materiales que podrán compartirse a lo largo del proceso creativo. La actividad está abierta a personas de todas las edades y no es necesaria experiencia previa.

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"Huellas" culminará con una exposición final que recogerá parte del trabajo realizado durante el proceso creativo.