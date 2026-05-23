Todas las deficiencias que tiene el Palacio de Justicia de Oviedo cuando solo tiene 25 años de vida: desde humedades hasta cajas con expedientes en cada hueco libre

Pasillos estrechos, algunas oficinas judiciales pequeñas y cajas llenas de expedientes judiciales que ocupan cada espacio que queda libre. También hay bastantes problemas de humedades a pesar de que el Principado interviene cada poco tiempo en las terrazas superiores y la fachada principal. Este es el estado en el que se encuentra el Palacio de Justicia cuando cumple sus bodas de plata. El encargado de relatar todas estas deficiencias es el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Chamorro, a lo largo de la memoria respectiva al pasado año. «Este inmueble adolece de numerosos defectos que lo convierten en inadecuado para el uso racional y es incompatible con las normas de seguridad e higiene en el trabajo».

En el interior de este edificio se encuentra el juzgado de guardia, lugar por donde pasan cada uno de los detenidos que pasan a disposición judicial para que el juez decrete su ingreso en prisión o su libertad con cargos. El gran volumen de trabajo provoca que la actividad sea continua. Sin embargo, ni los funcionarios ni el resto de agentes judiciales tiene espacio suficiente para trabajar en unas condiciones adecuadas. «La zona es muy reducida y se encuentra por debajo de la línea de la calle lo que provoca que no tenga posibilidades reales de ventilación. Además, tras las reformas realizadas en 2022, existe una pequeña sala de vistas que cuenta con un sistema de grabación para la celebración de los actos procesales».

Las diferentes estancias para los juicios tampoco son adecuadas para el volumen de trabajo que tiene el Palacio de Justicia. Por un lado, las salas carecen de ventanas que se abran garantizando la «adecuada ventilación». Por otro, el pasillo –tiene 30 metros de largo y aproximadamente cuatro de ancho– se llena cuando se celebran diferentes vistas en un mismo momento y se provocan aglomeraciones. Además, las hileras de asientos a veces se quedan escasas estando de pie personas con movilidad reducida y que tienen que afrontar largas esperas.

Otro de los problemas se da en el juzgado de Violencia sobre la Mujer. La sala también es pequeña y «resulta completamente inadecuada para mantener la separación» entre denunciantes y denunciados. «No existe tampoco una sala de espera que cumpla unas exigencias mínimas para los acompañantes de las víctimas», advierte Chamorro. Esta situación es altamente preocupante por los casos que trata esta sección. Entre ellos, casos de violencia de género y llegado un momento dado pueden encontrarse cara a cara tanto la víctima como su agresor.

El Gobierno regional es consciente de lo que ocurre a diario. La viceconsejería de Justicia, liderada por Encarnación Vicente, hará obras en las próximas semanas en el Palacio de Justicia para mudar a finales de año esta sección. Las nuevas oficinas judiciales han dejado libre un gran espacio que tiene que ser reformado antes de realizar la mudanza. El lugar del juzgado sobre la Mujer será ocupado por el de Vigilancia Penitenciaria, que en la actualidad se encuentra en La Corredoria.

Los diferentes agentes judiciales siguen adaptándose a la ley de eficiencia en la justicia que a Chamorro no le acaba de convencer. «La implantación del Tribunal de Instancia y de la nueva oficina judicial puede agudizar las tensiones de espacio y distribución de personal». La solución a todos estos problemas es la unificación de sedes judiciales en Llamaquique porque la dispersión «provoca distorsiones en el trabajo diario y complica la labor de funcionarios y profesionales». El presidente del TSJA subraya que esta es una «reivindicación constante» a la que todavía no se le ha puesto una solución. «Se han mantenido diversas reuniones entre representantes del Poder Judicial y la Administración autonómica, que tiene las competencias en esta materia y la opción de crear el campus B de El Cristo es un plan a largo plazo que durante varios años no dará solución a las carencias actuales».

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