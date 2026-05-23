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¿En qué estado se encuentran las instalaciones deportivas de Oviedo? El PSOE pide analizar cada una de ellas para acometer las obras necesarias

La proposición plantea un diagnóstico en seis meses y un plan con mantenimiento, accesibilidad, sostenibilidad y participación vecinal

Un partido en el Florida Arena

Un partido en el Florida Arena / Mario Canteli / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Realizar un diagnóstico integral del estado de todas las instalaciones deportivas municipales y la puesta en marcha de un plan de equipamientos deportivos. Esta es la petición que la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara, llevará a comisión del ramo que se celebrará los próximos días. La edil advirtió, a través de una nota de prensa, que Oviedo "no puede seguir teniendo dos velocidades en materia deportiva: una vinculada a las grandes inversiones y otra marcada por el deterioro, la falta de mantenimiento y la ausencia de planificación en numerosos barrios y parroquias rurales”.

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La iniciativa socialista denuncia que, mientras el Ayuntamiento "impulsa proyectos millonarios como la rehabilitación del Palacio de los Deportes o las nuevas pistas de atletismo de Ciudad Naranco", continúan sin resolverse "problemas históricos en numerosos equipamientos municipales". "El acceso al deporte no puede depender del barrio o parroquia en el que se viva. Cuando eso ocurre, lo que debería ser un derecho cotidiano acaba convirtiéndose en un privilegio”, señala la exposición de motivos de la iniciativa.

La proposición plantea que el Ayuntamiento elabore en un plazo máximo de seis meses un diagnóstico completo. A partir de ese análisis, el PSOE propone desarrollar un plan que incluya un calendario de actuaciones priorizadas, un sistema permanente de mantenimiento preventivo y correctivo, medidas de accesibilidad universal, criterios de sostenibilidad y eficiencia energética, así como mecanismos de participación vecinal y de las entidades deportivas.

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Además, el PSOE defiente que el reconocimiento de Oviedo como Ciudad Europea del Deporte debe servir “para impulsar una política deportiva más equilibrada, planificada y capaz de garantizar el acceso real a la práctica deportiva en todos los rincones del municipio”, y no quedarse únicamente “en una campaña de imagen o en la celebración de grandes proyectos puntuales”.

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