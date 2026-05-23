La fábrica de armas de La Vega de Oviedo más tecnológica: gafas de realidad aumentada, tablets y videojuegos gratuitos

En La Vega aún perduran muchos de los carteles con recomendaciones para los trabajadores a pesar de que han pasado catorce años desde la fusión de la actividad en la fábrica de armas de Trubia. En uno de los pasillos de la nave M1 –la primera nada más entrar a la izquierda– hay pegado con seis trozos de cinta un manual sobre cómo coger pesos sin provocar daños en la espalda, la columna y qué botas son necesarias para evitar daños en caso de accidente. Este cartel fue testigo durante el día de ayer de la primera jornada de la ruta digital. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Cámara de Comercio de Oviedo, liderada por Carlos Paniceres, y el Principado que durante el último año ha recorrido cada uno de los concejos facilitando que todos los asturianos sepan realizar trámites administrativos a través del ordenador, sepan detectar una estafa o disfruten de las gafas de realidad aumentada.

Ahora, este tour hace una parada en la capital asturiana con gran éxito. Las puertas de la nave M1 se abrieron al mediodía de ayer para acoger a centenares de personas que durante toda la jornada jugaron a diferentes juegos online y probaron las últimas tecnologías. «Todas estas actividades están enfocadas a ovetenses de todas las edades. Desde niños que acaban de aprender a leer hasta ciudadanos de 99 años que quieren aprender a utilizar el ordenador», detalló la coordinadora del proyecto Julia Blanco.

Nada más entrar a la nave M1, el público se encontró con varias tablets que tienen como objetivo enseñar a detectar una estafa que puede llegar al móvil en forma de mensaje de texto o de email. Una de las preguntas era responder si era seguro un correo electrónico enviado por tu jefe que está en una reunión y pide a su empleado que compre cinco tarjetas de regalo de una gran superficie comercial para un cliente VIP. El coste, 100 euros que debe adelantar el trabajador. «Mándame los códigos y te devuelvo el dinero luego, no te puedo llamar ahora». La contestación correcta es que es una «trampa» porque es la estafa llamada ‘fraude del CEO’. El siguiente juego propone elegir entre sumergirse en el mundo submarino o ponerse en la piel de Salvador Dalí gracias a unas gafas de realidad aumentada. Tanto Ángeles Bello como Gonzalo Gómez optaron por lo segundo y quedaron impresionados. «Ya probamos antes este tipo de dispositivos y me impresionó estar encima de sus obras». Entre los cuadros que aparecen en las diferentes imágenes está «Araña de la tarde» y «Los elefantes», donde uno de los animales acaba lanzando agua al espectador. Por su parte, Gómez puso en valor que la fábrica de armas y las naves vuelvan a abrir sus puertas mientras se diseña su futuro. «Hemos visto en estos años al conjunto ser una fábrica de armas, caer en picado y que los proyectos no fructiferasen». Ahora, las administraciones trabajan para derribar los muros.

La inauguración de esta feria tuvo lugar al mediodía de ayer por parte de Marcos Niño Gayoso, director general de Reto Demográfico, y José Manuel Ferreira, vicepresidente 1º de la Cámara de Comercio de Oviedo. La Vega volverá a abrir sus puertas a lo largo del día de hoy desde las 11.00 hasta las 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas.

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