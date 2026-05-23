Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

La fábrica de armas de La Vega de Oviedo más tecnológica: gafas de realidad aumentada, tablets y videojuegos gratuitos

La iniciativa de la Cámara de Comercio de Oviedo y el Principado busca enseñar a detectar estafas y usar nuevas tecnologías a ciudadanos de todas las edades

Los 'gamers' en La Vega.

Los 'gamers' en La Vega. / Juan Plaza / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

En La Vega aún perduran muchos de los carteles con recomendaciones para los trabajadores a pesar de que han pasado catorce años desde la fusión de la actividad en la fábrica de armas de Trubia. En uno de los pasillos de la nave M1 –la primera nada más entrar a la izquierda– hay pegado con seis trozos de cinta un manual sobre cómo coger pesos sin provocar daños en la espalda, la columna y qué botas son necesarias para evitar daños en caso de accidente. Este cartel fue testigo durante el día de ayer de la primera jornada de la ruta digital. Se trata de una iniciativa puesta en marcha por la Cámara de Comercio de Oviedo, liderada por Carlos Paniceres, y el Principado que durante el último año ha recorrido cada uno de los concejos facilitando que todos los asturianos sepan realizar trámites administrativos a través del ordenador, sepan detectar una estafa o disfruten de las gafas de realidad aumentada.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Ahora, este tour hace una parada en la capital asturiana con gran éxito. Las puertas de la nave M1 se abrieron al mediodía de ayer para acoger a centenares de personas que durante toda la jornada jugaron a diferentes juegos online y probaron las últimas tecnologías. «Todas estas actividades están enfocadas a ovetenses de todas las edades. Desde niños que acaban de aprender a leer hasta ciudadanos de 99 años que quieren aprender a utilizar el ordenador», detalló la coordinadora del proyecto Julia Blanco.

Nada más entrar a la nave M1, el público se encontró con varias tablets que tienen como objetivo enseñar a detectar una estafa que puede llegar al móvil en forma de mensaje de texto o de email. Una de las preguntas era responder si era seguro un correo electrónico enviado por tu jefe que está en una reunión y pide a su empleado que compre cinco tarjetas de regalo de una gran superficie comercial para un cliente VIP. El coste, 100 euros que debe adelantar el trabajador. «Mándame los códigos y te devuelvo el dinero luego, no te puedo llamar ahora». La contestación correcta es que es una «trampa» porque es la estafa llamada ‘fraude del CEO’. El siguiente juego propone elegir entre sumergirse en el mundo submarino o ponerse en la piel de Salvador Dalí gracias a unas gafas de realidad aumentada. Tanto Ángeles Bello como Gonzalo Gómez optaron por lo segundo y quedaron impresionados. «Ya probamos antes este tipo de dispositivos y me impresionó estar encima de sus obras». Entre los cuadros que aparecen en las diferentes imágenes está «Araña de la tarde» y «Los elefantes», donde uno de los animales acaba lanzando agua al espectador. Por su parte, Gómez puso en valor que la fábrica de armas y las naves vuelvan a abrir sus puertas mientras se diseña su futuro. «Hemos visto en estos años al conjunto ser una fábrica de armas, caer en picado y que los proyectos no fructiferasen». Ahora, las administraciones trabajan para derribar los muros.

La inauguración de esta feria tuvo lugar al mediodía de ayer por parte de Marcos Niño Gayoso, director general de Reto Demográfico, y José Manuel Ferreira, vicepresidente 1º de la Cámara de Comercio de Oviedo. La Vega volverá a abrir sus puertas a lo largo del día de hoy desde las 11.00 hasta las 14.00 horas y de 16.30 a 20.00 horas.

Noticias relacionadas

--

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
  2. No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
  3. El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
  4. Piden ayuda para localizar a una menor desaparecida en Oviedo desde el viernes: “Estamos angustiados”
  5. El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
  6. La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
  7. Hallada sana y salva la menor desaparecida en Oviedo desde el viernes
  8. El día más terrorífico de 'Sira', la tercera víctima del doble crimen de Oviedo: 'Está asustada, no se mueve de una esquina

La fábrica de armas de La Vega de Oviedo más tecnológica: gafas de realidad aumentada, tablets y videojuegos gratuitos

La fábrica de armas de La Vega de Oviedo más tecnológica: gafas de realidad aumentada, tablets y videojuegos gratuitos

Más de un centenar de artistas participan en la II Bienal de San Claudio

Más de un centenar de artistas participan en la II Bienal de San Claudio

El padre Valdés, tras el último reconocimiento en Oviedo: «No sé si me hacen Hijo Adoptivo por méritos propios o porque la gente es buena conmigo»

El padre Valdés, tras el último reconocimiento en Oviedo: «No sé si me hacen Hijo Adoptivo por méritos propios o porque la gente es buena conmigo»

La zona Este de Oviedo clama por un gran parque «cueste lo que cueste»: "Exigimos una solución a la orfandad y el olvido con los que hemos sido tratados"

La zona Este de Oviedo clama por un gran parque «cueste lo que cueste»: "Exigimos una solución a la orfandad y el olvido con los que hemos sido tratados"

Fallece el arquitecto José Rivas Rico, autor de la fuente de plaza de América, la ampliación del teatro Campoamor y El Asturcón

Fallece el arquitecto José Rivas Rico, autor de la fuente de plaza de América, la ampliación del teatro Campoamor y El Asturcón

"Susi" ingresó en salud mental por pegarle a su madre un año antes de matar a su hermana y a su cuñado en Oviedo

"Susi" ingresó en salud mental por pegarle a su madre un año antes de matar a su hermana y a su cuñado en Oviedo

Buenavista, el segundo barrio de Oviedo que recompone su memoria a través de las fotografías

Buenavista, el segundo barrio de Oviedo que recompone su memoria a través de las fotografías

La candidatura de Oviedo 2031 a Capital Europea de la Cultura plantea al sector convocatorias abiertas, capacitación y residencias a partir de 2027

La candidatura de Oviedo 2031 a Capital Europea de la Cultura plantea al sector convocatorias abiertas, capacitación y residencias a partir de 2027
Tracking Pixel Contents