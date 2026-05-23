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Graduación de los alumnos del IES Aramo

Los alumnos de Iluminación, captación y tratamiento de la imagen y los de 2º de Bachillerato celebraron el acto de despedida en el Calatrava

Un momento de la graduación.

Un momento de la graduación. / Irma Collín

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La sala principal del Palacio de Congresos y Exposiciones, en la imagen, acogió la graduación de los alumnos de 2º de Bachillerato y del último curso de los alumnos de Iluminación, captación y tratamiento de la imagen.

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