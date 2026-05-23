Graduación de los alumnos del IES Aramo
Los alumnos de Iluminación, captación y tratamiento de la imagen y los de 2º de Bachillerato celebraron el acto de despedida en el Calatrava
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