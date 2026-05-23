Un grupo de 60 abogados se reencuentran al cumplir 40 años del inicio de la carrera
La sidrería La Pumarada fue el escenario de la celebración de este grupo de letrados
El edificio histórico de la Universidad de Oviedo fue testigo del reencuentro protagonizado por un grupo de 60 abogados que hace 40 años que iniciaron la carrera. Forman parte de la promoción que inició sus estudios en 1986 y se licenciaron en 1991. El acto central de la cita fue una espicha que tuvo lugar en la sidrería La Pumarada de la calle Gascona y sirvió de reencuentro para algunos letrados que hacía años que no se veían.
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