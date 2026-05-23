Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

Un grupo de 60 abogados se reencuentran al cumplir 40 años del inicio de la carrera

La sidrería La Pumarada fue el escenario de la celebración de este grupo de letrados

El grupo de abogados.

El grupo de abogados. / Juan Plaza

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El edificio histórico de la Universidad de Oviedo fue testigo del reencuentro protagonizado por un grupo de 60 abogados que hace 40 años que iniciaron la carrera. Forman parte de la promoción que inició sus estudios en 1986 y se licenciaron en 1991. El acto central de la cita fue una espicha que tuvo lugar en la sidrería La Pumarada de la calle Gascona y sirvió de reencuentro para algunos letrados que hacía años que no se veían.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
  2. No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
  3. El joven de 25 años reducido por tres vigilantes en el HUCA es el mismo que fue arrollado por el tren en Pola de Siero
  4. Piden ayuda para localizar a una menor desaparecida en Oviedo desde el viernes: “Estamos angustiados”
  5. El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
  6. La cafetería más ilustrada de Oviedo también vende libros y está junto a Gascona: 'La gente entra y a los 30 segundos se les dibuja una sonrisa
  7. Hallada sana y salva la menor desaparecida en Oviedo desde el viernes
  8. El día más terrorífico de 'Sira', la tercera víctima del doble crimen de Oviedo: 'Está asustada, no se mueve de una esquina

Un grupo de 60 abogados se reencuentran al cumplir 40 años del inicio de la carrera

Un grupo de 60 abogados se reencuentran al cumplir 40 años del inicio de la carrera

¿En qué estado se encuentran las instalaciones deportivas de Oviedo? El PSOE pide analizar cada una de ellas para acometer las obras necesarias

¿En qué estado se encuentran las instalaciones deportivas de Oviedo? El PSOE pide analizar cada una de ellas para acometer las obras necesarias

"Sila", la perra del acusado de matar a su hermana y a su cuñado en Oviedo, ya tiene quien la cuide

"Sila", la perra del acusado de matar a su hermana y a su cuñado en Oviedo, ya tiene quien la cuide

Pablo Sánchez, la primera cara que se encuentran los peregrinos al llegar al Albergue de Oviedo

Pablo Sánchez, la primera cara que se encuentran los peregrinos al llegar al Albergue de Oviedo

El rastro de sangre del barrio de Vallobín en Oviedo: cinco crímenes atroces en menos de dos décadas

El rastro de sangre del barrio de Vallobín en Oviedo: cinco crímenes atroces en menos de dos décadas

La fábrica de armas de La Vega de Oviedo más tecnológica: gafas de realidad aumentada, tablets y videojuegos gratuitos

La fábrica de armas de La Vega de Oviedo más tecnológica: gafas de realidad aumentada, tablets y videojuegos gratuitos

Más de un centenar de artistas participan en la II Bienal de San Claudio

Más de un centenar de artistas participan en la II Bienal de San Claudio

El padre Valdés, tras el último reconocimiento en Oviedo: «No sé si me hacen Hijo Adoptivo por méritos propios o porque la gente es buena conmigo»

El padre Valdés, tras el último reconocimiento en Oviedo: «No sé si me hacen Hijo Adoptivo por méritos propios o porque la gente es buena conmigo»
Tracking Pixel Contents