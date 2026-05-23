Ruta Digital llega a su fin con una feria en La Vega: experiencias inmersivas, zona gaming o un photocall interactivo son algunas de las propuestas

La antigua fábrica de armas de La Vega se convierte en el escenario perfecto para celebrar la feria de Ruta digital. Un encuentro de carácter lúdico y didáctico con el fin de promover, dinamizar y difundir este proyecto. Un programa de capacitación basado en nuevas tecnologías y propuestas innovadoras de la Cámara de Comercio de Oviedo.

La iniciativa financiada por la Unión Europea y dirigida a concejos asturianos de menos de 20.000 habitantes que han podido conocer el lado más cercano, útil y divertido de la digitalización.

Actividades

El evento totalmente gratuito y en horario de 11:00 a 14:00 h y de 16:30 a 20:00, contará con espacios y actividades adaptadas a todos los niveles de conocimiento. "Por un lado, queremos que sea el punto de encuentro y celebración de esta gran familia de Ruta Digital. Hay drones, espacio para los juegos, para el diseño de imágenes con un gran mural en el que vamos a pedir a los visitantes que dibujen aquello que represente a su pueblo o su concejo, hay un avatar para resolver todo tipo de dudas al que pueden poner a prueba…Y por otro lado, los que todavía no han probado Ruta Digital, también tendrán la oportunidad de ver la oferta de cursos, inscribirse y recibir asesoramiento, porque el aula virtual seguirá abierta hasta el 31 de mayo. Es una propuesta de actividades singular y única. Les va a sorprender lo que se puede hacer con tecnología y tienen 2 días para descubrirlo y sumarse a Ruta Digital. Podrán decir:’ yo también formé parte’", señala José Ángel García, tesorero de la Cámara de Comercio de Oviedo.

-Punto de información y aula digital: Espacios idóneos para resolver dudas y descubrir nuevas herramientas de aprendizaje.

-Experiencias virtuales inmersivas: Descubrimiento guiado de entornos como "El mundo de Dalí" y "Criaturas submarinas".

-Zona gaming y juegos "retro": Un área intergeneracional ideal para que abuelos, padres e hijos compartan experiencias en torno a la tecnología.

-Juegos didácticos, personajes virtuales y photocall interactivo.

Ruta Digital

Ruta Digital es un proyecto itinerante impulsado con el objetivo de acercar la tecnología, la innovación y las competencias digitales a la ciudadanía asturiana de una forma práctica, accesible y participativa.

El programa conecta directamente con el reto demográfico, ya que se trata de una iniciativa de capacitación digital en colaboración con la Consejeria de Presidencia, Reto Demográfico, Igualdad y Turismo, específicamente para reducir la brecha digital en el medio rural y contribuir a fijar población en estos territorios.

En este contexto, cobra especial relevancia la plataforma MiPrincipado, como herramienta clave para facilitar el acceso de la ciudadanía a los servicios digitales del Gobierno del Principado de Asturias. Ruta Digital contribuye a dar a conocer y fomentar el uso de esta plataforma, acercando a la población los recursos y trámites online disponibles de forma sencilla y accesible.

Durante más de un año, Ruta Digital ha recorrido más de 70 concejos de Asturias desarrollando actividades formativas, experiencias virtuales y talleres tecnológicos dirigidos a públicos de todas las edades. Se han impartido 100 microformaciones de 7,5 horas, que han permitido generar más de 14.000 certificaciones en capacitación digital, superando ampliamente el objetivo inicialmente previsto. "El balance es extraordinariamente positivo, y no solo por las cifras (por encima de los objetivos en certificaciones) también por el trabajo sobre el terreno, a demanda de vecinos, escolares, asociaciones… Con colaboradores y prescriptores que nos han ayudado a difundir la importancia de la digitalización, (imprescindible ya para todo tipo de trámites y herramienta muy valiosa para el emprendimiento) Ahí han estado colaborando con nosotros ayuntamientos, técnicos de desarrollo tecnológico, centros educativos ha sido muy enriquecedor", apunta García.

Y es que la iniciativa ha conseguido crear una comunidad de más de 4.000 alumnos y participantes, consolidándose como un espacio de divulgación, aprendizaje y participación digital en Asturias.