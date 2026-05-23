"Sila", la perra del acusado de matar a su hermana y a su cuñado en Oviedo, ya tiene quien la cuide

El la única buena noticia que se puede extraer de todo lo que rodea al doble homicidio registrado esta semana en los pisos de la Sindical, en la calle Vázquez de Mella. «Sila», la perra que siempre acompañaba al hombre que está acusado de matar a su hermana y a su cuñado, por la única que pregunta «Susi» desde que ingresó en la cárcel, ya tiene un nuevo dueño.

Un nieto de la madre del supuesto homicida y de María López Alonso, una de las fallecidas, se hará cargo del animal. «Sila», una perra mestiza de pelaje blanco y con manchas negras, fue rescatada por el personal del albergue municipal tras la intervención policial.

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La llegada de "Sila" al albergue no pasó desapercibida. El animal presentaba claros síntomas de estrés agudo. "Está muy asustada, no se mueve de un rincón y tiembla constantemente", explicaron los cuidadores, que la describen como una perra bloqueada, insegura y con una mirada de desconcierto y miedo.