La Vega ensaya su futuro audiovisual con una gran cita cultural que reunirá a creadores, empresas y profesionales

La antigua fábrica de armas de La Vega empezará a parecerse el próximo 10 de junio al futuro que las administraciones e instituciones imaginan para ella. Antes de que lleguen las obras, las grúas y las grandes transformaciones urbanísticas, el histórico recinto servirá de escenario para «La Favrica», una jornada impulsada alrededor del audiovisual y las industrias creativas que busca reunir a productores, creadores, empresas tecnológicas, profesionales del sector e inversores. La cita pude ser una suerte de ensayo general, una manera de ocupar el espacio y proyectar una imagen de lo que el recinto podría llegar a ser en los próximos años.

La jornada va más allá de un simple encuentro profesional y se aproxima a una idea que, desde hace meses, aparece ligada al futuro de La Vega: la reutilización de algunas de sus naves como espacios vinculados a la cultura, la innovación, el conocimiento y las nuevas industrias creativas. Una transformación que conecta además con el relato que acompaña a la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031, donde la cultura se plantea como un elemento de transformación urbana y de generación de nuevas actividades económicas.

La propia organización deja pistas de esa conexión. Entre las entidades vinculadas al encuentro aparecen la Agencia Sekuens y las consejerías de Cultura y de Ciencia del Gobierno del Principado, departamentos que llevan meses trabajando en una estrategia para reforzar el peso del audiovisual como nuevo sector estratégico regional.

Incluso la imagen tiene cierta carga simbólica. Hace apenas unos meses La Vega acogía fotografías de familia ligadas al ecosistema industrial de la Defensa, uno de los ámbitos que Asturias ha impulsado durante los últimos años como motor económico. Ahora, el escenario cambia; productores, guionistas, músicos, empresas tecnológicas y profesionales del audiovisual ocupando las naves de una antigua fábrica de armas. Un cambio de decorado que anticipa el relato que se empieza a perfilar para el recinto.

La «Favrica» arrancará ese 10 de junio con una bienvenida bajo el lema «Asturias, territorio audiovisual». El programa se desarrollará después mediante encuentros y mesas centradas en la propiedad intelectual, la financiación de proyectos, el talento, la producción audiovisual y las oportunidades empresariales asociadas al sector. La jornada está abierta tanto a productores y creadores como a estudiantes, emprendedores o personas vinculadas al ámbito tecnológico y creativo.

La propuesta incorpora además una dimensión cultural propia, con actuaciones y un concierto centrado en bandas sonoras audiovisuales interpretado por Oviedo Filarmonía, dirigida por Pedro Ordieres. La iniciativa encaja con los planes que el Principado anunció hace un año para impulsar el audiovisual asturiano como una nueva industria estratégica. El proyecto presentado entonces por Sekuens contempla una inversión de entre 15 y 20 millones de euros durante sus primeros años y aspira a desarrollar toda la cadena de valor del sector, desde la formación hasta la producción y la postproducción avanzada.

Dentro de esa hoja de ruta aparece la creación de una escuela de cine, nuevos platós y espacios de postproducción inspirados en modelos como los estudios de Netflix en Tres Cantos o experiencias internacionales como la desarrollada en Belfast, donde antiguos espacios industriales terminaron convirtiéndose en grandes centros audiovisuales.

Ya entonces distintos agentes vinculados al proyecto situaban a La Vega como uno de los posibles escenarios para ese despliegue, teniendo en cuenta sus cerca de 120.000 metros cuadrados y la disponibilidad de grandes naves industriales.

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La jornada adelanta la idea de ocupar antes el recinto con actividad que con ladrillo, con cámaras, música y creación cultural donde durante más de un siglo se fabricaron armas.