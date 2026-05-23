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La zona Este de Oviedo clama por un gran parque «cueste lo que cueste»: "Exigimos una solución a la orfandad y el olvido con los que hemos sido tratados"

Un millar de ovetenses se manifiesta para reclamar una zona verde para paliar jornadas con grandes temperaturas y la contaminación

La manifestación para exigir un parque en la zona este de Oviedo.

La manifestación para exigir un parque en la zona este de Oviedo.

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La manifestación para exigir un parque en la zona este de Oviedo. / Juan Plaza

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

La una de la tarde en la zona este de Oviedo y el mercurio marcaba 26º. Una temperatura nada habitual para finales de mayo en la capital asturiana y que provoca que la construcción de un parque de más de 150.000 metros cuadrados sea necesar enre los barrios de La Tenderina, Ventanielles, Cerdeño y el Rayo-Mercadín. Así lo expuso Suso Cañas, del colectivo ciudadano distrito este, segundos antes encabezar la manifestación que aglutinó a un millar de carbayones para exigir una zona de esparcimiento donde resguardarse los días con altas temperaturas y tomar el sol durnate losmeses de invierno. "Hace más de dos años que el Ayuntamiento nos hizo la promesa de que esta petición se haría realidad, pero en todo este tiempo no hemos visto ni un metro cuadrado más de zonas verdes".

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El recorrido partió de la rotonda de Cerdeño. Allí, la vecina de El Palais Marisa Monjardín recordó que hace tres décadas que se habló de la construcción de cuatro parques a lo largo de la geografía ovetense: "El del oeste, el Pura Tomás y el Parque de Invierno se hicieron; solo falta el nuestro", reprochó. Su objetivo es tener un lugar con árboles para resguardarse del sol y que haya mesas y bancos para tomar el aire y compartir momentos con sus amigos. "La zona este soporta mucha contaminación. Sufrimos el tráfico de la ronda exterior y del Bulevar de Santullano y por la calle Tenderina Baja pasan miles de coches diarios", detalló.

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Los manifestantes hicieron varias paradas antes de llegar a la plaza de la iglesia de San Francisco Javier. Una de ellas, fue cuando llegaron a la altura del desvío para el Rayo. Allí gritaron que "Oviedo no es un vertedero" y muchos manifestantes exigieron que continúen "sin pausa" los derribos de las viviendas abandonadas y que también están okupadas. "Exigimos tanto al Ayuntamiento como al Principado una solución a la orfandad y el olvido con el que hemos sido tratados hasta ahora. Los vecinos de esta zona de Oviedo convivimos con el escenario de desolación que dejó los planes especiales del Rayo-Tenderina y que redujeron estos barrios a un reguero de casas abandonadas convertidas en vertederos de basura desde hace más de veinte años".

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