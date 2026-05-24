El Alcalde de Oviedo reprocha a Alejandro Calvo que dé carpetazo a la Ronda Norte: "No lo admito porque él está hoy y mañana no va a estar".

Las palabras de hace una semana del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, dando carpetazo a la Ronda Norte siguen resonando con fuerza. El alcalde, Alfredo Canteli, reprochó este domingo que el líder de una cartera del Principado “no puede decir nunca que no se hará” una infraestructura que, a su juicio, solucionaría todos los problemas de tráfico que viven a diario los vecinos. “No admito radicalmente sus palabras porque él está hoy y mañana no va a estar”.

Dentro de un año, los asturianos volverán a las urnas en el seno de las elecciones autonómicas y tomarán la decisión de si el presidente del Principado, Adrián Barbón, continúa siendo presidente una legislatura más o si dan su apoyo a la oposición. Es por ello que le pidió a Álvaro Queipo que luche por esta infraestructura. “Espero que el Partido Popular le escuche y que nuestro presidente hable muy pronto de esta inversión”, deseó durante el acto en el que todos los alcaldes populares firmaron el manifiesto que denuncia “la inacción, la falta de gestión y el deterioro de los servicios públicos” por culpa de las políticas del Ejecutivo regional.

Canteli insiste en que la Ronda Norte debe contar con un trazado de 8,5 kilómetros, de los cuales más de cinco discurrirían bajo tierra a través de un túnel. Esta propuesta busca minimizar el impacto ambiental sobre el monte Naranco mediante un soterramiento masivo y evitar daños en los dos monumentos prerrománicos: San Miguel de Lillo y Santa María del Naranco. No obstante, el primer edil es consciente de que la inversión es alta, pero reprocha que se hagan obras de calado en otras ciudades españolas sin que haya polémica y que Oviedo sea siempre la perjudicada. “Nuestra petición es cara, claro que lo es, pero yo leía que en León se va a hacer una ronda y nadie le puso pegas”. El proyecto para la comunidad vecina se estima que cueste 94,3 millones de euros y, en el caso carbayón, la cifra ascenderá hasta los 226 millones. Es más del doble.

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De igual forma, el alcalde insistió en su apoyo total al PP y se mostró dispuesto a colaborar “en lo que pueda” para duplicar el número de alcaldes que habrá a partir de las elecciones municipales. En la actualidad, son 17 y quiere alcanzar al menos los 35. “Espero que no me echen a mí, ni a ninguno de vosotros, y que crezcamos todos juntos para hacer una vida mejor”. Además, señaló que el manifiesto refleja la situación de “quiebra total” que sufre Asturias por culpa de unas políticas hechas desde el “radicalismo y el extremismo”. “No hacen nada ni permiten que otros lo hagan. Hay que sacar a la luz los grandes problemas que tiene Asturias y que nadie les da soluciones”. Concluyó diciendo que el texto no recoge todas las necesidades y que en el futuro “se tiene que decir mucho más”.