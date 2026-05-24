En busca de un nuevo ganador de la bonoloto: el sorteo deja un importante premio en Oviedo
El kiosco Casa Julio vende un boleto premiado con 5 aciertos más el complementario
La suerte vuelve a sonreír a Oviedo. El kiosco Casa Julio, ubicado en el número 20 de La Argañosa, vendió un premio de segunda categoría (5 aciertos más el complementario) del sorteo de la Bonoloto. La combinación ganadora fue el 15- 35- 30 - 07 -45. Como complementario el 25 y el 6 del reintegro.
De Primera Categoría (6 aciertos) no existieron boletos acertantes, por lo que con bote se pondrá en juego en el próximo sorteo en el un único acertante podría ganar 500.000 euros. De segunda categoría también se vendió un boleto en el centro comercial El Atrio de Avilés.
A principios de mayo, el cupón diario de la ONCE repartió este jueves 175.000 euros en Oviedo gracias a cinco cupones premiados con 35.000 euros cada uno. El vendedor es Alejandro Cheda Cervera que cada día instala su punto de venta entre dos de los lugares más comerciales de la capital asturiana: la calle Uría y Salesas.
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