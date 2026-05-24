Fallece en Oviedo Delfina Flórez, panderetera de la Oficialidá, "la persona más buena del mundo"
La Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana recuerda a Delfina Flórez como una mujer comprometida, compasiva y luchadora en diversas causas sociales.
Cuentan los miembros de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana que hay personas que pasan por la vida y dejan buenos recuerdos de cariño, de buen trato, de compromiso con "todas las causas y de empuje cuando hacía falta". Una de ellas, fue Delfina Flórez Fernández, que falleció en Oviedo a los 65 años después de ocho años sufriendo un cáncer. Fue creadora de "Panderetes pola Oficialidá". Nacida en Santullano (Mieres), era hija que Queta Fernández y Pepe Flórez.
Tenía un hijo, Xulián. "Siempre fue modesta", cuentan sus amigos. Escribió la letra del ramu en el hospital y "aquel año no le pudo cantar". "Después, nunca faltó con su pandereta a las citas reivindicativas y a las marchas feministas". La esquela recoge que era "la persona más buena del mundo", era una mujer "comprometida y compasiva, la maestra, la panderetera, la bailladora, la trabajadora y la luchadora".
Su despedida fue en la intimidad. Sus familiares quisieron dejarle unas últimas palabras en la esquela afirmando que "ahora que quedamos tan solos, nada más nos consuela acordarnos de todo lo que nos quiso y de todo que la quisimos". También habrá un recuerdo para ella cuando las pandereteras empiecen a sonar en cada manifestación. "Tu recuerdo estará presente", concluyeron los miembros de la Xunta pola Defensa de la Llingua Asturiana.
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