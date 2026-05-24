El Heraldo recibe el permiso de Canteli para celebrar el Martes de Campo: "No hay nada más ovetense", asegura el alcalde

Ya hay permiso para celebrar el Martes de Campo. Oviedo puede preparar el mantel, buscar sombra en el Campo San Francisco y hacer sitio para el bollo preñao y el vino, que la tradición ha vuelto a cumplir con todos sus trámites. El Heraldo de la Balesquida pidió este domingo la venia al alcalde, Alfredo Canteli, y la obtuvo como mandan los cánones: con pregón, caballo, gaitas, cabezudos, sol de justicia y una comitiva que convirtió el centro en una escena del pasado, aunque con decenas de móviles grabándolo todo.

La mañana arrancó en la plaza de la Catedral, desde donde partió el Heraldo para anunciar a ovetenses y foráneos que están de fiesta. A lomos de su caballo, y seguido por la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo, toda la comitiva y un buen número de curiosos, recorrió el centro con parada en varios puntos para proclamar: «Ovetenses, foráneos, sabed que dan comienzo las fiestas de La Balesquida». La frase suena antigua, solemne, pero el recorrido tuvo también su punto de humor urbano: el Heraldo cruzó por Uría, por el carril bus y saltándose los semáforos en rojo. Por una vez, con permiso de la historia.

El ambiente acompañó. Había turistas sorprendidos, vecinos que ya saben de qué va la cosa y niños pendientes de los cabezudos. El sol apretaba con ganas y el centro respondió con ese aire de domingo grand. La comitiva pasó por Milicias Nacionales, Uría y Fruela antes de desembocar en la plaza del Ayuntamiento, donde aguardaban en el balcón el alcalde, Alfredo Canteli, y el presidente de la Sociedad Protectora de La Balesquida, José Antonio Alonso.

Allí, a pie de plaza, el Heraldo cumplió con el rito y solicitó el permiso para celebrar el reparto del bollo y el vino. La respuesta fue afirmativa. Canteli deseó a los presentes unas fiestas tranquilas, familiares y muy ovetenses. «No hay nada más ovetense que el Martes de Campo», vino a resumir el alcalde, que animó a disfrutar de la ciudad y de una celebración que cada año vuelve a recordar el origen de una tradición nacida en 1232, cuando doña Velasquita Giráldez donó sus bienes a la cofradía de los sastres y a los vecinos de Oviedo para ayudar a los más necesitados. Canteli se animo incluso a entonar el "Asturias, patria querida" con todos los presentes en la plaza del Consistorio.

Con la autorización concedida, la cuenta atrás queda oficialmente en marcha. El presidente de La Balesquida explicó que este lunes habrá concierto de la Banda de Música Ciudad de Oviedo en la plaza de Porlier, a las siete y media de la tarde, y que el martes el reparto se celebrará en el paseo del Bombé, de nueve de la mañana a dos de la tarde. Este año se distribuirán 4.500 bollos, además de otros 50 sin gluten, una cifra que la Sociedad tuvo que aumentar ante el tirón de nuevos socios en los últimos días. También se entregarán bollos a la Cocina Económica, como ya es tradición.

La fiesta, además, se concentra este año más en el Bombé. Los juegos infantiles, que antes se instalaban en la zona de La Rosaleda, pasarán al propio paseo, donde también se colocarán mesas y sillas para facilitar la comida. La Banda de Música Ciudad de Oviedo y la Real Banda de Gaitas participarán en la alborada y, ya por la tarde, a partir de las cuatro, llegará la romería con el grupo "Eleven".

Aumento de socios

La Balesquida vive además un buen momento social. Alonso aseguró que la Sociedad supera ya los 3.800 socios y que el objetivo, si el ritmo acompaña, es acercarse a los 4.000. Solo en el último mes se han producido unas 160 altas, una cifra inédita en los quince años que lleva al frente de la entidad. «No me desanima, al contrario, me da ilusión», señaló el presidente.

Entre esas nuevas altas está María Antonia Gascón, del Fontán «de toda la vida», aunque llevaba tiempo viviendo en Salinas. Ahora ha vuelto a Oviedo y se ha hecho socia. Lo explica con una lógica difícil de discutir: «Son 15 euros al año, te dan bollo y botella de vino, el amagüestu y un número para un sorteo de Navidad. Además, no hay nada más ovetense, merece la pena». En el otro extremo está Mari Carmen Secades, que lleva medio siglo de socia y ya tiene su plan trazado para el martes: irá al Campo San Francisco, como siempre, y madrugará para coger sitio junto a un árbol. La sombra, este año, promete estar casi tan cotizada como el bollo.

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Así que ya está hecho. El alcalde dio permiso, el Heraldo cumplió, las gaitas sonaron y Oviedo volvió por un rato a 1232 sin dejar de ser la ciudad de los móviles, los semáforos y el carril bus. El martes toca lo importante: sentarse en el Bombé, abrir el bollo, brindar con vino o con sidra y celebrar una de esas tradiciones que explican Oviedo mejor que cualquier discurso.