IU-Convocatoria por Oviedo reclama más agilidad para impulsar el parque del Este
Gaspar Llamazares aplaude la movilización vecinal, que reunió a alrededor de mil personas, y exige al equipo de gobierno avances en el saneamiento y rehabilitación de la zona
El grupo municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo aplaudió este domingo el éxito de la movilización de los vecinos de los barrios del este de la ciudad en defensa de un parque verde para la zona.Piden que tenga una extension mínima de 150.000 metros cuarados. La protesta reunió a alrededor de mil personas y, según la formación, evidencia la necesidad de que el Ayuntamiento actúe con mayor agilidad.
El portavoz, Gaspar Llamazares, recordó que su grupo ya trasladó esta reivindicación al Pleno municipal y que la iniciativa fue asumida en su momento por el equipo de gobierno del PP. Es por ello, que considera que ha llegado el momento de exigir «una mayor agilidad y determinación» en el desarrollo de las actuaciones pendientes.
Entre esas medidas, Llamazares señaló el saneamiento y rehabilitación de distintas áreas del este de Oviedo, entre ellas la zona de Rayo Mercadín, así como la programación y planificación del futuro parque. El objetivo, explicó, pasa por avanzar primero en un parque más cercano a los barrios y, posteriormente, en el gran parque del Este.
De igual forma, consideró que esta actuación es «fundamental» para que los vecinos de esta zona de la ciudad tengan los mismos derechos que el resto de ovetenses en materia de medio ambiente, salud y ordenación del territorio.
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