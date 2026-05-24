Nuevo Tekilazo en Oviedo: la orquesta abarrota las fiestas de Ventanielles

El grupo Tekila convirtió este sábado por la noche el aparcamiento del centro comercial Los Prados en una auténtica iesta. La actuación reunió a numeroso público en una de las citas más esperadas del programa festivo y llenó el espacio habilitado para los conciertos, que este año estrenaba ubicación.

La previsión inicial era celebrar los actos en el entorno del Palacio de los Deportes, como en anteriores ocasiones, pero el partido del Oviedo Baloncesto obligó a modificar la planificación y trasladar la actividad al parking del centro comercial. El cambio, lejos de restar ambiente, permitió mantener la programación y congregar a miles de vecinos y visitantes durante la noche del sábado.

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La actuación de Tekila fue uno de los momentos más destacados del fin de semana festivo. El grupo, habitual en verbenas y celebraciones populares, animó la velada con un repertorio pensado para todos todas las edades. La programación continuará este lunes con la actuación de la orquesta Cinema, otra de las grandes citas musicales del calendario. El martes será el turno de la tradicional comida en la calle, una actividad pensada para reforzar el ambiente vecinal y poner el broche a unas fiestas que, pese al cambio de ubicación, han mantenido intacta la participación del barrio.