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El PSOE de Oviedo pide blindar el derecho al aborto y reforzar su garantía en la sanidad pública

Marisa Ponga reclama que los derechos sexuales y reproductivos «no dependan de coyunturas políticas» y defiende una maternidad libremente decidida

La concejala Marisa Ponga.

La concejala Marisa Ponga. / Fernando Rodríguez / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El Grupo Municipal Socialista defenderá en la comisión de Políticas Sociales y Juventud una proposición para reafirmar el compromiso institucional con la defensa del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. La iniciativa plantea, además, impulsar medidas que garanticen su ejercicio efectivo en condiciones de igualdad en todo el territorio y dentro del sistema público de salud.

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Así lo transmitió la edil Marisa Ponga a través de una nota de prensa en la que subrayó que «los derechos de las mujeres no pueden depender de coyunturas políticas ni estar sometidos a retrocesos ideológicos». En este sentido, advirtió de que el auge de discursos reaccionarios en distintos países está poniendo en cuestión derechos fundamentales que se consideraban consolidados, lo que, a su juicio, obliga a las instituciones democráticas a reforzar su compromiso con la igualdad y la libertad de las mujeres.

Ponga defendió que el derecho al aborto «forma parte del núcleo de los derechos de ciudadanía» y remarcó que garantizar una maternidad libremente decidida supone proteger la autonomía, la dignidad y la capacidad de las mujeres para desarrollar su proyecto de vida en igualdad de condiciones.

La proposición socialista incluye el respaldo a las reformas necesarias para blindar el ámbito prestacional de la interrupción voluntaria del embarazo, reforzar la educación afectivo-sexual tanto en el sistema educativo como en espacios no formales y evitar cualquier actuación o protocolo que pueda condicionar la libre decisión de las mujeres. «Cuando una mujer toma la decisión, lo hace desde su autonomía personal y debe ser respetada, nunca cuestionada ni sometida a presiones».

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La iniciativa apuesta asimismo por reforzar la formación especializada del personal sanitario, colaborar con entidades feministas y sociales que trabajan en defensa de los derechos sexuales y reproductivos y promover campañas de sensibilización para avanzar hacia una sociedad «más informada, más respetuosa y más comprometida con la igualdad».

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