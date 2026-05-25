Más de 2.500 personas participan en la Feria de Ruta Digital celebrada en La Vega

La Fábrica de Armas de La Vega volvió a llenarse de actividad durante el fin de semana con la celebración de la Feria de Ruta Digital, una cita impulsada por el Principado de Asturias y la Cámara de Comercio de Oviedo para acercar la tecnología a la ciudadanía. El encuentro cerró sus puertas con más de 2.500 visitantes y con un balance que sus organizadores califican de éxito.

La cita permitió dar a conocer el programa formativo de capacitación digital Ruta Digital, orientado a reducir la brecha tecnológica y facilitar el acceso a herramientas digitales en todo el territorio asturiano. Durante las dos jornadas, 343 personas se dieron de alta como nuevos alumnos y se solicitaron un total de 882 formaciones.

Los asistentes procedieron principalmente del área central de Asturias, aunque la cita atrajo también a visitantes de la mitad de los concejos del Principado, desde Allande hasta Villaviciosa. Entre los municipios de menos de 20.000 habitantes con mayor presencia destacaron Llanes, Cudillero y Cangas del Narcea.

El tesorero de la Cámara de Comercio, José Ángel García, destacó la respuesta ciudadana y subrayó que «la gran acogida de esta feria Ruta Digital demuestra que existe un enorme interés por acercarse a la tecnología de una forma accesible, práctica y participativa». También añadió que el éxito de asistencia confirma la necesidad de seguir impulsando espacios que permitan descubrir a la ciudadanía las oportunidades de la digitalización, reducir barreras y favorecer la igualdad de acceso en toda Asturias.

La feria, de acceso libre y gratuito, contó con programación de mañana y tarde y estuvo dirigida a todos los públicos. Los visitantes pudieron recibir información sobre Ruta Digital, conocer las opciones de formación tecnológica disponibles y acercarse al funcionamiento de la plataforma MiPrincipado, así como a sus servicios online de información, comunicación y gestión de trámites.

Además, el encuentro ofreció una amplia muestra de soluciones tecnológicas y actividades divulgativas, entre ellas juegos y retos interactivos, experiencias inmersivas de realidad virtual, agentes de inteligencia artificial, drones, simuladores y videojuegos.

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La iniciativa está financiada íntegramente por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y busca acercar la innovación tecnológica a todos los rincones de Asturias como herramienta para vertebrar el territorio y contribuir a fijar población.