Más de 2.500 personas participan en la Feria de Ruta Digital celebrada en La Vega
"La gran acogida de esta feria Ruta Digital demuestra que existe un enorme interés por acercarse a la tecnología de una forma accesible, práctica y participativa", destaca el tesorero de la Cámara de Comercio
La Fábrica de Armas de La Vega volvió a llenarse de actividad durante el fin de semana con la celebración de la Feria de Ruta Digital, una cita impulsada por el Principado de Asturias y la Cámara de Comercio de Oviedo para acercar la tecnología a la ciudadanía. El encuentro cerró sus puertas con más de 2.500 visitantes y con un balance que sus organizadores califican de éxito.
La cita permitió dar a conocer el programa formativo de capacitación digital Ruta Digital, orientado a reducir la brecha tecnológica y facilitar el acceso a herramientas digitales en todo el territorio asturiano. Durante las dos jornadas, 343 personas se dieron de alta como nuevos alumnos y se solicitaron un total de 882 formaciones.
Los asistentes procedieron principalmente del área central de Asturias, aunque la cita atrajo también a visitantes de la mitad de los concejos del Principado, desde Allande hasta Villaviciosa. Entre los municipios de menos de 20.000 habitantes con mayor presencia destacaron Llanes, Cudillero y Cangas del Narcea.
El tesorero de la Cámara de Comercio, José Ángel García, destacó la respuesta ciudadana y subrayó que «la gran acogida de esta feria Ruta Digital demuestra que existe un enorme interés por acercarse a la tecnología de una forma accesible, práctica y participativa». También añadió que el éxito de asistencia confirma la necesidad de seguir impulsando espacios que permitan descubrir a la ciudadanía las oportunidades de la digitalización, reducir barreras y favorecer la igualdad de acceso en toda Asturias.
La feria, de acceso libre y gratuito, contó con programación de mañana y tarde y estuvo dirigida a todos los públicos. Los visitantes pudieron recibir información sobre Ruta Digital, conocer las opciones de formación tecnológica disponibles y acercarse al funcionamiento de la plataforma MiPrincipado, así como a sus servicios online de información, comunicación y gestión de trámites.
Además, el encuentro ofreció una amplia muestra de soluciones tecnológicas y actividades divulgativas, entre ellas juegos y retos interactivos, experiencias inmersivas de realidad virtual, agentes de inteligencia artificial, drones, simuladores y videojuegos.
La iniciativa está financiada íntegramente por la Unión Europea a través de los fondos Next Generation del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y busca acercar la innovación tecnológica a todos los rincones de Asturias como herramienta para vertebrar el territorio y contribuir a fijar población.
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