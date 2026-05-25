La ‘amabilidá’ reina en el corazón de Oviedo

Oviedo se inunda de ‘amabilidá’. La gran lona sobre la fachada de la Casa de los Llanes, en la plaza de la Catedral y justo al lado de la capilla de La Balesquida, renueva su imagen con el lema que la ciudad eligió para ser Capital Europea de la Cultura en 2031.

Ya hace un año, la pancarta que sirvió para promocionar la apuesta de «Oviedo, origen del Camino» fue renovada para apoyar la carrera por la distinción internacional. Ahora, el equipo liderado por Rodolfo Sánchez dá un paso más en esta segunda fase y cuando la ciudad compite contra Cáceres, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. Los padres de la idea quieren que cale en la sociedad el término que se muestra como una forma de conciliar generaciones y de afrontar nuestras carencias, pero también como una poderosa herramienta transformadora con la que Europa podía encarar la crisis que amenaza el proyecto comunitario.

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La cuenta atrás para saber si Oviedo es Capital Europea de la Cultura en 2031 ha comenzado. El 3 de diciembre se conocerá la decisión final por parte del jurado. Hasta entonces, tres fechas clave. El equipo ya elabora el dossier con la programación artística que deberá ser entregado a los expertos antes del 3 de noviembre. Parte de los miembros del jurado –dos representantes internacionales y un experto nacional– viajará el 27 de ese mismo mes a la ciudad para conocer el territorio de la «amabildá» y los responsables de la candidatura volverán a la madrileña sede del Ministerio de Cultura el 1 de diciembre. n