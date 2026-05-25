Facultad Padre Ossó: un acierto seguro para preparar tus oposiciones a maestro en Asturias

Cada año, cientos de aspirantes se enfrentan al reto de preparar unas oposiciones docentes con el objetivo de conseguir una plaza estable en la educación pública. Quienes lo han logrado, saben que la planificación, el acompañamiento y la calidad de la preparación de las oposiciones resultan diferenciales.

El Centro de Oposiciones de la Facultad Padre Ossó se ha consolidado como una de las referencias en la preparación de oposiciones para el Cuerpo de Maestros en el Principado de Asturias, gracias a un modelo que combina experiencia, especialización y atención personalizada.

Con más de 50 años formando docentes, la institución conoce de primera mano las exigencias reales del sistema educativo y de los procesos selectivos actuales. Por eso, ofrece una preparación adaptada a la realidad de las oposiciones y, especialmente, a los cambios introducidos por la LOMLOE, una normativa que ha transformado la manera de abordar tanto la programación didáctica como las unidades de programación y los supuestos prácticos.

Uno de los aspectos más valorados por el alumnado es el carácter integral de la preparación. No se trata únicamente de memorizar temas, sino de aprender a afrontar todas las partes de la oposición con seguridad y criterio. Desde el primer momento, los opositores trabajan la parte teórica, la resolución de casos prácticos, la elaboración de la programación didáctica y la defensa oral ante el tribunal. Todo ello acompañado por docentes expertos, con temarios propios y que son funcionarios de carrera que cuentan con una amplia experiencia tanto en la enseñanza como en la preparación de opositores.

En el centro se prepara a los alumnos de forma integral, con profesores con amplia experiencia

Además, la preparación se desarrolla en grupos muy reducidos, de un máximo de unos quince alumnos, para favorecer el seguimiento cercano y personalizado, en el que cada alumno pueda resolver dudas, mejorar sus puntos débiles y avanzar a su propio ritmo sin caer en la masificación habitual de otros modelos formativos.

Otro elemento diferencial es la combinación de recursos presenciales y digitales. La preparación puede ser presencial u online, a través de clases online en directo. Las clases presenciales se imparten en Oviedo, en las instalaciones de la propia Facultad que cuentan con biblioteca, aulas de informática, parking gratuito y otros servicios pensados para facilitar el día a día del opositor. A ello se suma un Campus Virtual que permite acceder a materiales, contenidos y documentación actualizada durante todo el curso, dos cursos homologados gratuitos de Online Padre Ossó para mejorar el baremo del opositor y un 50% de descuento en los cursos de inglés del Centro de Idiomas de la Facultad.

El próximo curso de preparación comenzará en octubre de 2026 y se prolongará hasta junio de 2027, ofreciendo sesiones semanales intensivas de 3,5 horas (presenciales u online). La matrícula es gratuita y las plazas son limitadas, asignándose por orden de inscripción.

Para muchos futuros docentes, preparar unas oposiciones supone uno de los mayores retos profesionales de su vida. Contar con un equipo especializado, materiales propios actualizados y una metodología estructurada puede marcar la diferencia entre presentarse "para probar" o hacerlo con verdaderas opciones de éxito.