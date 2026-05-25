La Fundación Municipal de Cultura de Oviedo aprueba sus nuevos estatutos: se elimina la comisión delegada y se potencia el consejo rector

La comisión de Educación, Cultura y Deportes del Ayuntamiento de Oviedo aprobó este lunes los nuevos estatutos de la Fundación Municipal de Cultura, una modificación destinada a adaptar el organismo a la normativa administrativa y de contratación vigente y a facilitar una gestión más ágil y eficiente. El cambio forma parte de las medidas recogidas en el Plan Estratégico de Cultura redactado a raíz de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura en 2031 y supone una reorganización de los órganos de gobierno . Entre las principales novedades figura la supresión de la Comisión Delegada y el refuerzo del Consejo Rector como órgano central de dirección.

IU-Convocatoria por Oviedo valoró positivamente la aprobación de una de sus enmiendas, que permitirá ampliar la nueva comisión asesora de Cultura. Según explicó su portavoz, Gaspar Llamazares, el objetivo es que este órgano tenga una composición “más numerosa, más plural y diversa, y paritaria”.

La formación considera que los estatutos vigentes desde 2012 habían quedado desfasados. Llamazares recordó que tanto el Plan Estratégico de Cultura como el informe elaborado por la Universidad de Oviedo para la Oficina de la Candidatura a Capital Europea señalaban la necesidad de actualizar los procedimientos de la Fundación, al considerar que las duplicidades existentes no favorecían la agilidad que requiere el área cultural.

No obstante, IU lamentó que no salieran adelante otras dos propuestas planteadas durante la tramitación. La primera buscaba obligar a la Presidencia a presentar informes semestrales ante el Consejo Rector sobre distintas materias. La segunda pretendía que la persona aspirante a la dirección tuviera que presentar un plan de gestión y un proyecto para la Fundación durante su mandato, además de que su elección fuese aprobada por el Pleno municipal.

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Llamazares defendió que ambas medidas respondían a un “afán de transparencia y participación”. Pese a su rechazo, el portavoz confió en que los nuevos estatutos sirvan para ordenar el área de Cultura y reforzar su funcionamiento en un momento clave para la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura. “Desde nuestro grupo pretendemos y defendemos más cultura, más participación, más diversidad cultural y más agilidad en su gestión, y creemos que hoy se da un paso más para su consecución”, concluyó.