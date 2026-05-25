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El HUCA ofrecerá un menú especial a sus pacientes por el Martes de Campo: estos serán los deliciosos platos

El HUCA ofrecerá menestra de temporada, carne gobernada y arroz con leche para acercar la festividad del Martes de Campo a quienes permanecen ingresados

La cocina del HUCA

La cocina del HUCA / MIKI LOPEZ / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) se sumará este martes a la celebración del Martes de Campo, una de las fiestas más tradicionales de Oviedo, con un menú especial dirigido a sus pacientes. La iniciativa se desarrollará en colaboración con el Club de Guisanderas, con el objetivo de acercar también al ámbito hospitalario la jornada festiva.

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El menú previsto estará compuesto por menestra de temporada, carne gobernada y arroz con leche, tres platos vinculados a la cocina tradicional y pensados para que los pacientes puedan disfrutar de una propuesta diferente con motivo de la festividad local.

No es la primera vez que el HUCA incorpora menús especiales en fechas señaladas. El hospital también elabora propuestas gastronómicas específicas durante la Navidad, una iniciativa con la que busca hacer más llevadera la estancia de los pacientes ingresados en jornadas especialmente familiares.

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Con esta propuesta, el centro hospitalario mantiene su apuesta por humanizar la atención sanitaria también a través de pequeños gestos cotidianos, como la alimentación, y por reforzar el vínculo con las tradiciones de Oviedo y de Asturias.

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