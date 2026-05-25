«Sin integración jurídica no hay futuro común», claman los africanos en Asturias

La integración de los emigrantes africanos debe asentarse sobre derechos jurídicos y reconocimiento social, como único modo de sentirse parte de la sociedad. Así lo expresaron ayer en el Club los inmigrantes africanos protagonistas de un acto conmemorativo del «Día de África», que se celebra cada 25 de mayo. El senegalés Agustín Ndour, promotor de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que ha logrado la actual regularización extraordinaria de inmigrantes, defendió que «la regularización es el primer paso imprescindible para construir ciudadanía».

El acto, organizado en colaboración con el Secretariado Diocesano de Migraciones y Movilidad Humana, estuvo presentado por la escritora ruandesa, Olive Uwurukundo, y el director del Secretariado Diocesano de Migraciones y Movilidad Humana, José del Riego. «Tenemos una obligación moral de dejar un legado a nuestros hijos, que no han pedido nacer aquí y son españoles de pleno derecho», afirmó Ndour, quien lamentó la ausencia de referentes africanos en la política española y recordó su experiencia al presentarse a unas elecciones como un «honor y un desafío». El activista senegalés remarcó que «La primera integración debe ser la jurídica. Sin eso no tenemos ningún derecho», afirmó.

La escritora Olive Uwurukundo puntualizó que «cada uno de los que estamos aquí llegamos de forma diferente, pero siempre buscando una vida mejor». La autora subrayó el valor del compromiso y la voluntad de integración de quienes abandonan sus países en busca de oportunidades. El filólogo senegalés afincado en Oviedo Lamine Fam, explicó el trabajo cotidiano de las redes de apoyo a inmigrantes africanos en Asturias. Fam destacó especialmente la importancia del aprendizaje del idioma como herramienta esencial para la convivencia. «Sin dominar el idioma no es posible la integración», aseguró.

Donato Ndongo, periodista y escritor, exiliado político de Guinea Ecuatorial desde hace más de seis décadas, lamentó que aún siga siendo necesario debatir sobre dignidad y reconocimiento. «Me parece ridículo hablar aún de estas cosas. Algo ha fallado». Ndongo criticó la indiferencia social ante las tragedias migratorias. «Las muertes que se producen en el Estrecho o en Melilla no parece que duelan mucho a nadie», denunció.

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El sacerdote Jacques Essoh Akpro consideró que uno de los grandes desafíos africanos sigue siendo la falta de unidad entre países y culturas del continente. «No es lo mismo Guinea que Benín o Costa de Marfil», recordó. Señaló que España afronta una grave crisis demográfica y llamó a reflexionar sobre la necesidad mutua entre las sociedades europeas envejecidas y la población inmigrante joven