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Consigue con LA NUEVA ESPAÑA una entrada doble para la sesión de "Bonbass", de la jornada de Cine y Política el lunes 1 de junio

Completa el formulario que acompaña esta información y participa

Cine y política

Cine y política

L. L.

Los Cines Embajadores Foncalada celebran una nueva edición de sus jornadas dedicadas al cine y la política. Cinco proyecciones que desde el 18 de mayo y hasta el lunes 15 de junio buscan reivindicar el papel del cine como un espacio de resistencia cultural.

En estas jornadas coordinadas y moderadas por Chus Neira, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, cada película incluirá un coloquio posterior con un invitado especial.

Participa rellenando el siguiente formulario y consigue una entrada doble para ver "Donbass" el lunes 1 de junio a las 19:45 horas en los Cines Embajadores Foncalada de Oviedo

El ganador será comunicado por teléfono o correo electrónico.

Jornadas de Cine y Política

Estos son los títulos y horarios de las próximas proyecciones.

"Dombass": lunes 1 de junio a las 19.45 horas

"Nader y Simin, una separación": lunes 8 de junio a las 19.45 horas

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