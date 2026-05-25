Consigue con LA NUEVA ESPAÑA una entrada doble para la sesión de "Bonbass", de la jornada de Cine y Política el lunes 1 de junio
Completa el formulario que acompaña esta información y participa
L. L.
Los Cines Embajadores Foncalada celebran una nueva edición de sus jornadas dedicadas al cine y la política. Cinco proyecciones que desde el 18 de mayo y hasta el lunes 15 de junio buscan reivindicar el papel del cine como un espacio de resistencia cultural.
En estas jornadas coordinadas y moderadas por Chus Neira, periodista de LA NUEVA ESPAÑA, cada película incluirá un coloquio posterior con un invitado especial.
Participa rellenando el siguiente formulario y consigue una entrada doble para ver "Donbass" el lunes 1 de junio a las 19:45 horas en los Cines Embajadores Foncalada de Oviedo
El ganador será comunicado por teléfono o correo electrónico.
Jornadas de Cine y Política
Estos son los títulos y horarios de las próximas proyecciones.
"Dombass": lunes 1 de junio a las 19.45 horas
"Nader y Simin, una separación": lunes 8 de junio a las 19.45 horas
"Missing (desaparecido)": lunes 15 de junio a las 19.45 horas
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