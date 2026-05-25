La oferta más alta para el hotel de la plaza de la Catedral de Oviedo asciende a 4,65 millones

La subasta por el antiguo Hogar San José, situado en plena plaza de la Catedral, se salda con ofertas. El proceso fue puesto en marcha hace un mes por orden judicial a raíz de una demanda presentada por Unicaja contra la promotora Comamsa por una deuda de 3.077.402 euros correspondiente al préstamo para la adquisición del inmueble de 3.000 metros cuadrados. La administración cifró en 8,27 millones de euros el valor del inmueble, adquirido por la empresa a Liberbank en 2018 para desarrollar un hotel de cuatro o cinco estrellas con 56 habitaciones y vistas privilegiadas a la Sancta Ovetensis.

Los responsables detrás de cada una de las candidaturas son secretas y el único dato desvelado por el Estado es que la más alta asciende a 4,65 millones de euros. Ahora, los técnicos se encuentran analizando toda la documentación para cerrar este proceso que se puso en marcha a través del portal de subastas del Estado.

El edificio, ubicado en el número 5 de la plaza de Alfonso II el Casto, fue comprado por Comamsa con la intención de convertirlo en un establecimiento de alta gama bautizado como Wamba, en homenaje a la campana más antigua del mundo, que lleva en la Catedral de Oviedo desde el 1219. La operación sufrió retrasos por diversos motivos. Primero, fue la pandemia, la complejidad administrativa derivada de actuar en un entorno patrimonial protegido, las exigencias técnicas para conservar la fachada y otros elementos catalogados, así como el incremento de costes tras la pandemia, ralentizaron el desarrollo de la iniciativa.

No obstante, esta subasta no implica un cambio de idea. El proyecto de hotel se puede mantener y los planes de Comamsa pasaban por mantener la fachada poniendo en valor las características compositivas y formales de los elementos exteriores del edificio. Hacia el interior se añade trasdosado con placa de yeso y aislamiento. La carpintería exterior será en madera como la actual y la fachada posterior está formada por un acabado de sistema sate (carga y pintura), un aislamiento térmico y cerámica, reproduciendo la existente. La planta sótano contará con un acceso independiente desde la calle Schulz, y en ella se ubicará un gran salón de banquetes, con comedor, zona de baile, cocina «catering» y aseos. En la planta baja, con una entrada adaptada desde la plaza Alfonso II el Casto, se situarán la recepción, la cafetería y la zona de estar del hotel.

Las plantas superiores (1ª, 2ª, 3ª y 4ª) se destinarán a habitaciones. De total, 35 son dobles, 13 con salón, 4 individuales y 2 accesibles. Los núcleos de comunicación vertical tendrán 2 ascensores con cabina accesible que comunicarán todas las plantas del edificio y habrá 2 escaleras a los lados del patio que comunicarán la planta baja con las superiores, y otra escalera situada a fachada que enlazará la planta baja con el sótano.

Noticias relacionadas

El proyecto debe desarrollarse respetando las condiciones del planeamiento vigente (PGOU), garantizando el respeto hacia el ámbito de protección del Antiguo y de la Cámara Santa en el que se encuentra el Hogar San José. La previsión es que el establecimiento genere una veintena de puestos de trabajo.