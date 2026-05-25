Oviedo acogerá el 6 de junio la Copa Nacional de España de Fisioculturismo

El Auditorio Príncipe Felipe acogerá el próximo 6 de junio la Copa Nacional de España de Fisioculturismo, una cita que volverá a situar a Oviedo en el calendario deportivo nacional en un año especialmente relevante para la ciudad por su condición de Ciudad Europea del Deporte. La prueba fue presentada este lunes en la sala de prensa municipal con la presencia de la tercera teniente de alcalde y concejala de Deportes, Conchita Méndez, quien destacó la importancia de un evento que atraerá a deportistas, técnicos y aficionados procedentes de diferentes puntos de España.

Méndez explicó que la competición tendrá lugar el 6 de junio en el Auditorio, mientras que el día anterior se realizarán los pesajes en el Corredoria Arena. “Desde el Ayuntamiento queremos destacar el trabajo de todas estas personas que hacen posible este evento y de esta magnitud”, reseñó la edil.

El presidente de la Agrupación Deportiva Asturiana de Fisicoculturismo (ADAF), Ramón Martínez, agradeció el apoyo del Ayuntamiento y se mostró especialmente satisfecho de que la Copa se celebre en la capital asturiana. También participó en la presentación María José García, subcampeona del mundo, campeona absoluta de España, campeona de Europa por equipos y presidenta del Comité Olímpico, quien subrayó la importancia de acercar esta disciplina al público general. También defendió que el fisioculturismo es un deporte con múltiples modalidades y estilos, en el que tienen cabida distintos tipos de físicos. “Durante muchos años se ha asociado el culturismo a estereotipos, sobre todo en el caso de las mujeres”, señaló

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En la presentación también intervino José Antonio Fernández, que destacó la amplitud de modalidades que ofrece el fisioculturismo. Fernández, que compitió en las categorías máster de más de 50 años y máster de más de 60, fue subcampeón de Europa con la selección y tres veces campeón de Europa también con el combinado nacional.