Oviedo hará visitas guiadas a las excavaciones de la fábrica de La Vega con puntos de observación en lugares seguros

La Vega permitirá a los ovetenses asomarse a unos trabajos que habitualmente se desarrollan lejos de la mirada pública. La antigua fábrica de armas abrirá mediante visitas guiadas y puntos de observación seguros las excavaciones arqueológicas que comenzarán en la primera quincena de junio, una actuación previa al desarrollo del gran proyecto urbanístico previsto para el recinto.

Las labores fueron encargadas a principios de mayo a Esperanza Martín, responsable de los trabajos en el yacimiento de Lucus Asturum, mientras que de forma paralela el Ayuntamiento redactó el proyecto exigido por la Dirección General de Patrimonio. La documentación se encuentra en manos del Principado desde el pasado 11 de mayo y se espera que la respuesta llegue en los próximos días para iniciar el calendario de actuaciones, que arrancará con los sondeos.

El proyecto depende de la concejalía de Gestión Urbanística, dirigida por Nacho Cuesta, que apuesta por abrir esta fase a la ciudadanía. «Queremos que conozcan el trabajo de campo, tal y como se hace en otros proyectos de este tipo», señala el edil. Con ese objetivo, se habilitarán puntos de observación seguros y se organizarán visitas guiadas durante los dos meses de trabajo previstos, que concluirán antes de la celebración de la Semana de los Premios Princesa.

Las actuaciones presentan una especial complejidad porque La Vega no es un espacio vacío. Los 120.000 metros cuadrados del recinto albergan 45 naves y chalés y sobre estos terrenos ha transcurrido una parte relevante de la historia de la ciudad. El año pasado, el Ayuntamiento dio un primer paso mediante un georradar de última tecnología que permitió obtener una radiografía del subsuelo. Los trabajos arrancarán precisamente a partir de esos resultados.

Por un lado, se combinarán actuaciones manuales y mecánicas a la altura de la nave M1, entre la calle Marcelino Fernández y el bulevar de Santullano. En este punto, el georradar detectó una anomalía situada a más de un metro de profundidad. La estructura presenta una geometría y una traza ortogonal con una orientación distinta a la de las naves industriales contemporáneas. El objetivo será comprobar si se corresponde con el conjunto palatino de Alfonso II o con restos vinculados a las fases fundacionales del monasterio benedictino de Santa María de La Vega.

Por otro lado, se analizará de forma mecánica el resto de calles para determinar si el subsuelo conserva arquitectura civil altomedieval realizada principalmente con materiales perecederos. Para esta zona se prevé la ejecución de sondeos mecánicos de comprobación y lecturas microestratigráficas.

Para desarrollar esta campaña se ha configurado un equipo multidisciplinar integrado, además de por Martín, por técnicos en topografía especializados en sistemas de información geográfica, expertos en restauración y conservación de materiales y una asesoría científica con especialistas universitarios en historia medieval, moderna e industrial. En el proceso se aplicará un método de registro arqueológico combinado con técnicas como la fotogrametría digital, el modelado tridimensional Structure from Motion y un escaneado de alta densidad que permitirá una preservación virtual exacta de cada nivel exhumado.

A este respecto, Cuesta destaca el cumplimiento de los plazos y el compromiso del equipo de gobierno por desarrollar «unos estudios rigurosos y exhaustivos, a cargo de expertos con notoria experiencia en excavaciones» de este tipo. «El planteamiento nos permitirá averiguar si existen en el subsuelo de La Vega vestigios históricos palaciegos de la época de Alfonso II, en una segunda fase a la que ya precedió el análisis por georradar. Un hallazgo que ojalá pudiéramos celebrar, ya que incrementaría notablemente el valor de un proyecto de esta envergadura, sin que supusiera retraso alguno en los plazos fijados», añade.

La Vega avanza también en paralelo hacia su transformación con el concurso internacional de ideas impulsado por el Ayuntamiento. Estudios de la talla de los de Rafael Moneo, Kengo Kuma, César Portela y Joan Busquets trabajan actualmente en sus propuestas, que deberán entregar dentro de tres meses.

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Los planes deberán mirar no solo a Oviedo, sino al conjunto de Asturias. Lo que hace catorce años era una fábrica de armas se convertirá en un polo empresarial vinculado a nuevos sectores y a la creación de empleo. El proyecto prevé además vivienda, usos culturales y la apertura definitiva del recinto a la ciudad mediante nuevos espacios públicos, paseos y zonas verdes.