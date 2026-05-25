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Oviedo refuerza los horarios de TUA por el Martes de Campo: estas son las líneas beneficiadas

La línea D ofrecerá salidas cada 30 minutos entre las 7.00 y las 22.30 horas, mientras que la H tendrá una frecuencia de 15 minutos a partir de las 8.00

El Martes de Campo

El Martes de Campo / Irma Collín / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Los autobuses urbanos de Oviedo modificarán los horarios de las líneas D y H con motivo del Martes de Campo, festivoen la capital asturiana. La medida responde a la apertura del Centro Comercial Parque Principado durante la jornada, lo que llevará a reforzar las frecuencias de ambas conexiones.

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En el caso de la línea D, los autobuses saldrán tanto de Parque Principado como de Facultades entre las 7.00 y las 22.30 horas, con una frecuencia de 30 minutos. Las salidas se realizarán a las horas en punto y a las y media.

La línea H tendrá salidas a las 7.00, 7.20 y 7.40 horas desde el centro comercial.A partir de las 8.00 y hasta las 21.00 horas, los autobuses circularán cada 15 minutos. Ya por la noche, las salidas serán a las 21.20, 21.40, 22.00, 22.20, 22.40 y 23.00 horas.

En sentido contrario, desde la calle Catedrático Serrano, la línea H tendrá salidas a las 7.00, 7.20, 7.40 y 7.55 horas. Entre las 8.07 y las 21.22 horas, los autobuses partirán a las horas y 7 minutos, 22 minutos, 37 minutos y 52 minutos. Las últimas expediciones están previstas a las 21.35, 21.50, 22.10, 22.30, 22.45 y 23.00 horas.

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