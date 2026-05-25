El PSOE de Oviedo pide consolidar el aumento de fondos a entidades sociales en los próximos presupuestos
Los socialistas valoran la ampliación de convenios con Cáritas, Cocina Económica, Manos Extendidas, Albéniz, CESPA y Secretariado Gitano, pero advierten de que no debe ser una medida puntual
El grupo socialista considera positiva la ampliación de los convenios con organizaciones como Cáritas Diocesanas de Oviedo, la Cocina Económica, la Asociación Manos Extendidas, la Fundación Albéniz, la Fundación CESPA y la Fundación Secretariado Gitano, aunque advierte de que la medida debe tener continuidad para evitar que estos colectivos vuelvan a trabajar con una financiación insuficiente.
Las nuevas aportaciones, con cargo al remanente de tesorería, incluyen 100.000 euros para Cáritas Diocesanas de Oviedo, 20.000 euros para Cocina Económica, 3.000 euros para Manos Extendidas, 20.000 euros para la Fundación Albéniz, 30.000 euros para la Fundación CESPA y 23.000 euros para la Fundación Secretariado Gitano.
La concejala socialista Marisa Ponga recordó que su grupo ya reclamó en abril la actualización de estos acuerdos, al considerar que mantenían una financiación “plana e insuficiente” pese al encarecimiento de los precios, la crisis de la vivienda y el aumento de las necesidades sociales en el municipio. Según detalló, las entidades habían trasladado al PSOE las dificultades que estaban afrontando para sostener proyectos esenciales de atención social. “Hoy el equipo de gobierno reconoce, con hechos, que aquella reclamación era justa y necesaria, aunque entonces votaron en contra”, ha señalado la edil.
La representante socialista inisiste en que el refuerzo económico “no puede quedarse en una medida puntual” y defendió la necesidad de una planificación estable que permita a las organizaciones desarrollar su labor con garantías.“No tendría sentido reconocer ahora que las necesidades han aumentado y volver a infrafinanciar a estas entidades el próximo año”.
El PSOE subraya que estas entidades sostienen una parte fundamental de la atención social en el municipio y que necesitan recursos suficientes y previsibles para mantener una atención de calidad.
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