Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

El PSOE de Oviedo pide consolidar el aumento de fondos a entidades sociales en los próximos presupuestos

Los socialistas valoran la ampliación de convenios con Cáritas, Cocina Económica, Manos Extendidas, Albéniz, CESPA y Secretariado Gitano, pero advierten de que no debe ser una medida puntual

La Cocina Económica de Oviedo.

La Cocina Económica de Oviedo. / Miki López / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El grupo socialista considera positiva la ampliación de los convenios con organizaciones como Cáritas Diocesanas de Oviedo, la Cocina Económica, la Asociación Manos Extendidas, la Fundación Albéniz, la Fundación CESPA y la Fundación Secretariado Gitano, aunque advierte de que la medida debe tener continuidad para evitar que estos colectivos vuelvan a trabajar con una financiación insuficiente.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

Las nuevas aportaciones, con cargo al remanente de tesorería, incluyen 100.000 euros para Cáritas Diocesanas de Oviedo, 20.000 euros para Cocina Económica, 3.000 euros para Manos Extendidas, 20.000 euros para la Fundación Albéniz, 30.000 euros para la Fundación CESPA y 23.000 euros para la Fundación Secretariado Gitano.

La concejala socialista Marisa Ponga recordó que su grupo ya reclamó en abril la actualización de estos acuerdos, al considerar que mantenían una financiación “plana e insuficiente” pese al encarecimiento de los precios, la crisis de la vivienda y el aumento de las necesidades sociales en el municipio. Según detalló, las entidades habían trasladado al PSOE las dificultades que estaban afrontando para sostener proyectos esenciales de atención social. “Hoy el equipo de gobierno reconoce, con hechos, que aquella reclamación era justa y necesaria, aunque entonces votaron en contra”, ha señalado la edil.

La representante socialista inisiste en que el refuerzo económico “no puede quedarse en una medida puntual” y defendió la necesidad de una planificación estable que permita a las organizaciones desarrollar su labor con garantías.“No tendría sentido reconocer ahora que las necesidades han aumentado y volver a infrafinanciar a estas entidades el próximo año”.

Noticias relacionadas

El PSOE subraya que estas entidades sostienen una parte fundamental de la atención social en el municipio y que necesitan recursos suficientes y previsibles para mantener una atención de calidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
  2. No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
  3. El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
  4. Hallada sana y salva la menor desaparecida en Oviedo desde el viernes
  5. El día más terrorífico de 'Sira', la tercera víctima del doble crimen de Oviedo: 'Está asustada, no se mueve de una esquina
  6. Herido grave un Policía Local de Oviedo en un accidente de tráfico en la Ronda Sur: el motorista se dirigía a una intervención y fue golpeado por un vehículo
  7. Susi', el toxicómano de Oviedo acusado de matar a su hermana y a su cuñado, los dejó desangrarse durante horas tras acuchillarlos
  8. La Policía investiga a una madre que se llevó a su hija recién nacida del HUCA sin el alta

Jorge Freire, filósofo, jurado del Premio "Princesa de Asturas" de Ciencias Sociales: "El cinismo es la peor de las actitudes políticas en las que una sociedad puede caer, porque supone una rendición"

Jorge Freire, filósofo, jurado del Premio "Princesa de Asturas" de Ciencias Sociales: "El cinismo es la peor de las actitudes políticas en las que una sociedad puede caer, porque supone una rendición"

El PSOE de Oviedo pide consolidar el aumento de fondos a entidades sociales en los próximos presupuestos

El PSOE de Oviedo pide consolidar el aumento de fondos a entidades sociales en los próximos presupuestos

Más de 2.500 personas participan en la Feria de Ruta Digital celebrada en La Vega

Más de 2.500 personas participan en la Feria de Ruta Digital celebrada en La Vega

Consigue con LA NUEVA ESPAÑA una entrada doble para la sesión de "Bonbass", de la jornada de Cine y Política el lunes 1 de junio

Consigue con LA NUEVA ESPAÑA una entrada doble para la sesión de "Bonbass", de la jornada de Cine y Política el lunes 1 de junio

El campus de Mieres ya luce los monolitos de la antigua Escuela Minas de Oviedo tras su polémico traslado desde la capital: "Es un orgullo asumir su custodia"

El campus de Mieres ya luce los monolitos de la antigua Escuela Minas de Oviedo tras su polémico traslado desde la capital: "Es un orgullo asumir su custodia"

El HUCA ofrecerá un menú especial a sus pacientes por el Martes de Campo: estos serán los deliciosos platos

El HUCA ofrecerá un menú especial a sus pacientes por el Martes de Campo: estos serán los deliciosos platos

Oviedo refuerza los horarios de TUA por el Martes de Campo: estas son las líneas beneficiadas

Oviedo refuerza los horarios de TUA por el Martes de Campo: estas son las líneas beneficiadas

El crecimiento del barrio hermano de La Corredoria, en Oviedo: nuevas calles y 333 viviendas

El crecimiento del barrio hermano de La Corredoria, en Oviedo: nuevas calles y 333 viviendas
Tracking Pixel Contents