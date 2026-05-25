Samantha Vallejo-Nájera enseña a los niños a comer frutas y verduras: "Hay que prepararlas para que les gusten a los niños"

Samantha Vallejo-Nágera recorría cada año España con las grabaciones de «Masterchef», uno de los programas más exitosos de Televisión Española. Alejada de los focos de la cadena pública, la chef continúa haciendo las maletas para enseñar a los niños a comer frutas y verduras. Esta iniciativa aterrizó en la mañana de ayer en el colegio Santa Teresa de Jesús (Fundación Escuela Teresiana) para enseñar a los alumnos el beneficio de comer manzanas, plátanos o naranjas. «Siempre es más fácil darle una tablet a un niño que contarles un cuento. Con la comida pasa lo mismo. Las verduras hay que prepararlas para que les guste a los niños y desde pequeños enseñarles a comerlas», subrayó desde el patio de este centro con vistas privilegiadas al monte Naranco.

Por esta zona fueron pasando uno a uno los alumnos. Desde los más pequeños hasta los mayores. Los tres grandes puestos con frutas y verduras les llamaron la atención por la variedad de colores y alguno le confesó a la chef cuál es su fruta favorita. La manzana se repitió varias veces y no dudaron en pegarles mordiscos nada más recibir de regalo una de estas piezas.

La visita de Vallejo-Nájera también sirvió para que conociera la cocina de este centro gestionada por la empresa Algadi «Las instalaciones son alucinantes». Básico para que los niños aprendan a comer saludable es que en las escuelas sea elaborada la comida ‘in situ’ y no venga precocinada. «Esta apuesta supone que los alimentos sean de mejor calidad y en Asturias hay muy buen producto. Por ejemplo, tenéis un pescado maravilloso y eso se nota en los niños». Aprender a comer saludable repercute en la salud a lo largo de la vida de cada uno. «Algo hace la alimentación que tenéis porque en un colegio de este tipo en Madrid hay 40 alérgicos y aquí hay ocho», defendió.

Por su parte, la directora remarcó que esta iniciativa liderada por Vallejo-Najéra es «muy buena» que complementa a todo el trabajo diario que hacen en el comedor. «Las hermanas cuando empezaron en el centro idearon que la cocina sea abierta y que todo el mundo pueda venir. Por ejemplo, los padres pueden probar si quieren estos platos que se basan en productos locales», subrayó. También tienen en marcha un plan de hábitos saludables por el que todos los niños desayunan un día en el colegio y celebran talleres para enseñar a comer de forma saludable.

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La visita de Vallejo-Nájera también sirvió para premiar a la pequeña Carla Llara que resultó ganadora del concurso de recetas de cocina verde y tapas saludables que se organiza Algadi.