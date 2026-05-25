Los vecinos piden que el «pulmón verde» de la zona este de Oviedo sea mayor que el Parque de Invierno

Un espacio verde más grande que el parque de Invierno. Los vecinos de la zona este de la ciudad consideran que los barrios de La Tenderina, Ventanielles, Cerdeño y el Rayo-Mercadín se merecen un gran parque a la altura de su población, de sus necesidades y de las promesas que, aseguran, llevan demasiado tiempo esperando. El Colectivo Ciudadano Distrito Este reclama que la loma de Abuli se convierta en el corazón de una nueva zona verde de más de 110.000 metros cuadrados, conectada con los espacios ajardinados ya previstos en el entorno del Rayo-Mercadín, para que Oviedo salde una deuda histórica con una parte de la ciudad que se siente olvidada.

La propuesta vecinal parte de una idea sencilla: unir los 40.000 metros cuadrados de zonas verdes contemplados en el plan especial del Rayo-Mercadín, ya aprobado y ligado también a la construcción de unas 850 viviendas, con un gran espacio de esparcimiento en la parte alta de Abuli para conseguir un «pulmón verde» de unos 150.000 metros cuadrados en total. Su idea es hacerlo a través de una especie de «corredor verde» transitable desde Villafría hasta Abuli, capaz de coser barrios que hoy conviven con solares abandonados, casas en ruinas y caminos degradados. «Lo único que tenemos son paseos al lado de los coches», lamenta Suso Cañas, una de las voces del colectivo, durante un recorrido por la zona junto a Domingo Peñín, Maribel Ruiz, Loli del Campo y Leti López.

El planteamiento nace, en buena medida, de lo que ya está escrito sobre el papel y de lo que los vecinos creen que aún se puede corregir. El plan especial del Rayo-Mercadín contempla zonas verdes después de llevar a cabo demoliciones y expropiaciones. El de La Tenderina, todavía pendiente de definir, también incluye un espacio verde, aunque de menores dimensiones que el que ahora reclaman. «Nos corresponde un parque grande porque aquí vive mucha gente y porque esta parte de Oviedo no puede seguir siendo la única sin una zona verde digna», sostiene Cañas.

El colectivo mira especialmente hacia la loma de Abuli, un ámbito que todavía conserva piezas de aquel paisaje rural que sobrevivió en el este de Oviedo hasta que, a finales del siglo pasado, el Ayuntamiento empezó a proyectar grandes desarrollos urbanísticos en la zona. Eran los años de la expansión inmobiliaria y sobre la mesa se pusieron planes especiales para levantar más de dos mil viviendas en torno al Rayo-Mercadín, Abuli y La Tenderina, además de nuevas conexiones viarias y amplias zonas verdes. Aquello llegó a presentarse como la nueva Florida de Oviedo. Décadas después, los vecinos aseguran que el resultado ha sido muy distinto: «Está todo en ruinas», resume Maribel Ruiz «No estamos pidiendo un lujo», insiste el colectivo. Lo que reclaman es una intervención que ordene una zona degradada y la transforme en un gran pulmón para barrios densamente poblados, con arbolado, sendas peatonales, bancos, mesas y espacios de estancia. Un lugar para caminar, resguardarse del calor, tomar el sol en invierno y encontrarse sin tener que hacerlo junto al tráfico.

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Uno de los obstáculos está en la propiedad del suelo. En el ámbito de La Tenderina hay numerosos titulares privados, pero los vecinos sostienen que eso no debería servir como excusa para dejar pasar más años. Defienden que el Ayuntamiento podría actuar con más rapidez si adquiriese fincas actualmente en venta. «Hay más de 200.000 metros cuadrados que se venden por menos de un millón de euros», apunta Cañas. Y añaden que, si fuera necesario, también deberían estudiarse expropiaciones para garantizar que el proyecto no vuelva a quedarse bloqueado. Para el Colectivo Ciudadano Distrito Este, la clave está en no pensar cada plan especial como una pieza aislada, sino en entender todo el borde oriental de Oviedo como una oportunidad para crear una gran red verde.