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El Alcalde de Oviedo abre la puerta a Vox si no logra una "mayoría absoluta con holguras": "No desprecio a ningún partido al igual que el PSOE no lo hizo con la izquierda radical"

Sonsoles Peralta adelanta que no "entregará un cheque en blanco ni pondrá una alfombra roja" el PP si necesita de su apoyo para volver a gobernar a partir del año que viene

Alfredo Canteli asegura que revalidará su mayoría absoluta en 2027 y VOX tiende la mano "sin poner alfombras rojas"

Alfredo Canteli asegura que revalidará su mayoría absoluta en 2027 y VOX tiende la mano "sin poner alfombras rojas"

VÍDEO: Amor Domínguez/ FOTO: Luisma Murias

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El Martes de Campo inicia la cuenta atrás para las elecciones municipales del próximo año y los grupos municipales del Ayuntamiento ya mueven sus fichas. El alcalde, Alfredo Canteli, volverá a ser —al igual que en los últimos dos comicios— el candidato del Partido Popular. Su objetivo es trabajar a fondo para revalidar una “mayoría absoluta con holgura”, pero ya abre la puerta a Vox. “No desprecio a ningún partido al igual que el PSOE no lo hizo con la izquierda radical”. Oviedo estuvo gobernada desde 2015 hasta 2019 por una coalición formada por los socialistas, Somos e IU. Sin embargo, el regidor tiene un objetivo claro: volver a gobernar sin depender de ninguna otra formación. “Yo no tengo miedo a perder la mayoría absoluta, pero si los ovetenses valoran el trabajo de estos ocho años, estoy seguro de que volverán a confiar en nosotros”.

Alejandra González Roque (Vox), Carlos Fernández Llaneza( PSOE), Conchita Méndez (PP), Sonsoles Peralta (Vox), Alfredo Canteli (PP) Carmen Villaverde y José Antonio Alonso (Protectora de La Balesquida), Marta Suárez (mujer de Alcalde), José Ramón Prado (PP), Mario Arias (PP) y José Ramón Pando (PP).

Alejandra González Roque (Vox), Carlos Fernández Llaneza( PSOE), Conchita Méndez (PP), Sonsoles Peralta (Vox), Alfredo Canteli (PP) Carmen Villaverde y José Antonio Alonso (Protectora de La Balesquida), Marta Suárez (mujer de Alcalde), José Ramón Prado (PP), Mario Arias (PP) y José Ramón Pando (PP). / Luisma Murias / LNE

Las relaciones entre el PP y Vox no han sido fructíferas a lo largo de este mandato. Los concejales del equipo de gobierno acusaron al grupo de Sonsoles Peralta de formar parte del frente del no, en el que también ponen al PSOE. “La oposición tenía que apoyar muchas operaciones que se quieren hacer o se hicieron ya en Oviedo, pero trataron de petardearlas todas”. A pesar de estas palabras, sus principales críticas recayeron en el principal partido de la oposición. “La Fábrica de Gas está parada por culpa de esa puñetera marquesina que se cae sola y los socialistas impiden que la operación salga adelante. Si vamos a la Ronda Norte, hablo con Barbón —el presidente del Principado— y me dice que la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo (AMSO) no la quiere aunque antes de nuestra llegada, la querían”. Además, volvió a criticar las palabras del consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, dando carpetazo al Acceso Norte. “La capital asturiana contará con esta infraestructura, no la habrá con él de consejero, pero espero que se haga algún día”, auguró.

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También tuvo palabras Canteli para el Calatrava. La operación de compra por parte del Ayuntamiento fue sumamente criticada tanto por PSOE como por Vox. “Fue un proyecto magnífico porque pusimos a funcionar algo que se podía convertir en un nido de okupas con el tiempo y pagamos muy poco por ella”. La Universidad Alfonso X el Sabio ya está haciendo las obras en la planta intermedia para iniciar en septiembre los grados de Medicina y Enfermería y un hospital veterinario, una empresa de fabricación de diamantes y un conocido gimnasio ya han mostrado su interés por asentarse en la planta baja. “El edificio dará muchos ingresos para El Cristo y esperemos que supongan 800.000 euros anuales para las arcas municipales”.

Por su parte, la líder de Vox también se abre a negociar con el PP. “Nunca hemos cerrado la puerta a nadie, estamos encantados de sacar iniciativas que sean buenas para Oviedo y, evidentemente, no tenemos problemas con nadie”, subrayó la portavoz, Sonsoles Peralta. No obstante, advirtió que no “entregarán un cheque en blanco ni pondremos la alfombra roja” al gobierno de Canteli. Quiere sacar adelante políticas que sean buenas “para los ovetenses” y la gente tiene que saber que votar a su partido “sirve para algo”.

Tanto el PSOE como IU tienen claro que el PP no repetirá la mayoría absoluta. El portavoz socialista, Carlos Fernández Llanera, adelanta que este año que resta para las elecciones “seguiremos trabajando cada día para confrontar el modelo de ciudad” de Canteli. “Estamos seguros de que nuestras políticas van a llegar a más gente, aspiramos a tener la mayoría de confianza de los ovetenses, aunque sabemos que es difícil”.

Gaspar Llamazares, líder de IU-Convocatoria por Oviedo, pone la piedra en el tejado del PP al reflexionar que debe ser el alcalde quien tenga que elegir “entre hermanarse con la ultraderecha o hacer un gobierno con las fuerzas democráticas de derechas o de izquierdas”. La buena relación con el equipo de gobierno a lo largo de este mandato ha sido con el objetivo de “evitar una coalición con la ultraderecha”.

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