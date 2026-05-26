El emotivo homenaje que Oviedo rinde a una de sus confiterías más preciadas: Rialto cumple su primer centenario

El ciclo Oviedo Llambión, la ruta por quince confiterías de la capital asturiana, homenajeó ayer a Rialto, que se encuentra este año celebrando su centenario. El acto tuvo lugar en el Auditorio Príncipe Felipe y el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, entregó a su propietario, Francisco Gayoso, un cuadro con el escudo de Oviedo.

También se produjo una cata de cuatro dulces. Como en ediciones anteriores, el público tiene estos días a su disposición el «Pasaporte Llambión», que se sellará en cada confitería tras consumir el producto elegido. Las participantes son: Confitería Asturias, Confitería Asturias, Bombones Peñalba, Briz Boutique, Camilo de Blas, Diego Verdú Monerris, Dos de Azúcar, Confitería Jarama, La Celestina, La Mallor, Llambionadas, Ovetus, Reinas, Rialto y Santa Cristina.

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Con tres estampas, los participantes entrarán en el sorteo de lotes de productos aportados por los establecimientos. Las urnas estarán disponibles en los propios establecimientos durante los días de esta campaña, que se extenderá hasta el 14 de junio.