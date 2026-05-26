El emotivo homenaje que Oviedo rinde a una de sus confiterías más preciadas: Rialto cumple su primer centenario
El concejal de Turismo entregó a Francisco Gayoso un cuadro con el escudo de la ciudad
El ciclo Oviedo Llambión, la ruta por quince confiterías de la capital asturiana, homenajeó ayer a Rialto, que se encuentra este año celebrando su centenario. El acto tuvo lugar en el Auditorio Príncipe Felipe y el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, entregó a su propietario, Francisco Gayoso, un cuadro con el escudo de Oviedo.
También se produjo una cata de cuatro dulces. Como en ediciones anteriores, el público tiene estos días a su disposición el «Pasaporte Llambión», que se sellará en cada confitería tras consumir el producto elegido. Las participantes son: Confitería Asturias, Confitería Asturias, Bombones Peñalba, Briz Boutique, Camilo de Blas, Diego Verdú Monerris, Dos de Azúcar, Confitería Jarama, La Celestina, La Mallor, Llambionadas, Ovetus, Reinas, Rialto y Santa Cristina.
Con tres estampas, los participantes entrarán en el sorteo de lotes de productos aportados por los establecimientos. Las urnas estarán disponibles en los propios establecimientos durante los días de esta campaña, que se extenderá hasta el 14 de junio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
- No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
- El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
- El día más terrorífico de 'Sira', la tercera víctima del doble crimen de Oviedo: 'Está asustada, no se mueve de una esquina
- Herido grave un Policía Local de Oviedo en un accidente de tráfico en la Ronda Sur: el motorista se dirigía a una intervención y fue golpeado por un vehículo
- Susi', el toxicómano de Oviedo acusado de matar a su hermana y a su cuñado, los dejó desangrarse durante horas tras acuchillarlos
- La Policía investiga a una madre que se llevó a su hija recién nacida del HUCA sin el alta
- Ojalá se pudra en la cárcel', dice la familia del acusado del doble homicidio de Oviedo en el velatorio de su hermana