Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
II Foro del NoroesteDoble homicidio OviedoCampanu AsturiasZapatero imputadoUber AsturiasTiroteo en Almería
instagramlinkedin

El emotivo homenaje que Oviedo rinde a una de sus confiterías más preciadas: Rialto cumple su primer centenario

El concejal de Turismo entregó a Francisco Gayoso un cuadro con el escudo de la ciudad

Francisco Gayoso, propietario de Rialto, y Alfredo García Quintana, concejal de Turismo.

Francisco Gayoso, propietario de Rialto, y Alfredo García Quintana, concejal de Turismo. / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

El ciclo Oviedo Llambión, la ruta por quince confiterías de la capital asturiana, homenajeó ayer a Rialto, que se encuentra este año celebrando su centenario. El acto tuvo lugar en el Auditorio Príncipe Felipe y el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, entregó a su propietario, Francisco Gayoso, un cuadro con el escudo de Oviedo.

Consulta en este enlace todas las noticias de hoy en Oviedo

También se produjo una cata de cuatro dulces. Como en ediciones anteriores, el público tiene estos días a su disposición el «Pasaporte Llambión», que se sellará en cada confitería tras consumir el producto elegido. Las participantes son: Confitería Asturias, Confitería Asturias, Bombones Peñalba, Briz Boutique, Camilo de Blas, Diego Verdú Monerris, Dos de Azúcar, Confitería Jarama, La Celestina, La Mallor, Llambionadas, Ovetus, Reinas, Rialto y Santa Cristina.

Noticias relacionadas

Con tres estampas, los participantes entrarán en el sorteo de lotes de productos aportados por los establecimientos. Las urnas estarán disponibles en los propios establecimientos durante los días de esta campaña, que se extenderá hasta el 14 de junio.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
  2. No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
  3. El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
  4. El día más terrorífico de 'Sira', la tercera víctima del doble crimen de Oviedo: 'Está asustada, no se mueve de una esquina
  5. Herido grave un Policía Local de Oviedo en un accidente de tráfico en la Ronda Sur: el motorista se dirigía a una intervención y fue golpeado por un vehículo
  6. Susi', el toxicómano de Oviedo acusado de matar a su hermana y a su cuñado, los dejó desangrarse durante horas tras acuchillarlos
  7. La Policía investiga a una madre que se llevó a su hija recién nacida del HUCA sin el alta
  8. Ojalá se pudra en la cárcel', dice la familia del acusado del doble homicidio de Oviedo en el velatorio de su hermana

El emotivo homenaje que Oviedo rinde a una de sus confiterías más preciadas: Rialto cumple su primer centenario

El emotivo homenaje que Oviedo rinde a una de sus confiterías más preciadas: Rialto cumple su primer centenario

Un joven sin carné siembra el caos al huir de la Policía Local por Oviedo y acaba detenido en Latores tras agredir a dos agentes

Un joven sin carné siembra el caos al huir de la Policía Local por Oviedo y acaba detenido en Latores tras agredir a dos agentes

Oviedo 2031 impulsa «Templanza», un proyecto cultural que rescata la memoria vecinal a través de la música

Oviedo 2031 impulsa «Templanza», un proyecto cultural que rescata la memoria vecinal a través de la música

Un Martes de Campo buscando la sombra: el mercurio roza los 30 grados y Oviedo se vuelca con una de las fiestas más emblemáticas

Un Martes de Campo buscando la sombra: el mercurio roza los 30 grados y Oviedo se vuelca con una de las fiestas más emblemáticas

Timothy Garton Ash, el gran cronista de la Europa contemporánea, Princesa de Asturias de Ciencias Sociales: "Considero este honor una muestra de la comunidad intelectual de Europa que necesitamos más que nunca en estos tiempos difíciles"

El Martes de Campo chorrea por todo Oviedo: "Cualquier sitio es bueno para celebrar la fiesta, el error es quedarse en casa"

El Martes de Campo chorrea por todo Oviedo: "Cualquier sitio es bueno para celebrar la fiesta, el error es quedarse en casa"

El Alcalde de Oviedo abre la puerta a Vox si no logra una "mayoría absoluta con holguras": "No desprecio a ningún partido al igual que el PSOE no lo hizo con la izquierda radical"

El Alcalde de Oviedo abre la puerta a Vox si no logra una "mayoría absoluta con holguras": "No desprecio a ningún partido al igual que el PSOE no lo hizo con la izquierda radical"

Los vecinos piden que el "pulmón verde" de la zona este de Oviedo sea mayor que el Parque de Invierno

Los vecinos piden que el "pulmón verde" de la zona este de Oviedo sea mayor que el Parque de Invierno
Tracking Pixel Contents