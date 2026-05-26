Los Hongos entran al fin en el plan de derribos definitivo del viejo HUCA: el derribo cada vez más cerca

El derribo de los Hongos ya forma parte del proyecto de demolición de los edificios del viejo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) que no tendrán una segunda vida. La incorporación de estos característicos pabellones, que ocupan 2.302 metros cuadrados, eleva hasta 56.816 metros cuadrados la superficie construida que desaparecerá dentro de un complejo que se extiende por una parcela total de 230.000 metros cuadrados.

El análisis del estado de estas estructuras fue precisamente una de las principales causas de la paralización de los trabajos. En un principio se había planteado conservar los Hongos como uno de los símbolos de la etapa sanitaria y destinarlos a un centro de innovación, pero finalmente resulta más económico derribarlos que mantenerlos. La decisión obliga a modificar el contrato de 4,9 millones de euros que, previsiblemente, continuará ejecutando la empresa Hercal Diggers.

Los trámites administrativos necesarios para introducir estos cambios siguen avanzando. Como consecuencia, la empresa Tecnologías y Servicios Agrarios (Tragsatec) acaba de sacar a licitación el servicio de coordinación de seguridad y salud de las obras, con un presupuesto base, sin impuestos, de 67.500 euros y con todos los inmuebles afectados ya incluidos en el proyecto.

En la relación figuran el antiguo hospital general, sus anexos, las policlínicas, las naves de mantenimiento, los Hongos y tres pasarelas, además de la de Maternidad. La empresa adjudicataria deberá adoptar las medidas necesarias para impedir el acceso a la zona de obras a cualquier persona ajena a los trabajos y tendrá que realizar, como mínimo, una visita diaria para comprobar in situ el cumplimiento del plan de seguridad y salud laboral.

Mientras avanza este procedimiento administrativo, continúan las obras del nuevo Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias que la Cruz Roja impulsa en el polígono industrial y tecnológico de Llanera. Los trabajos comenzaron a principios de este año y cuentan con una previsión de ejecución de diez meses. Esta actuación condiciona la reanudación de las demoliciones, ya que estas no podrán retomarse hasta tres meses antes del traslado definitivo del centro de tejidos.

De los doce meses previstos inicialmente para el contrato, hasta ahora únicamente se han ejecutado 101 días. En otras palabras, apenas se ha gastado medio millón de los cinco millones de euros presupuestados. La mayor parte de esa cantidad se destinó a actuaciones previas, con casi 400.000 euros, y a la gestión de residuos, con otros 100.000.

Las cifras vinculadas a los derribos propiamente dichos son testimoniales. Apenas se ejecutaron 4.353 euros de los 1,6 millones reservados para esa partida. Otros trabajos, como el desamiantado de los edificios o la gestión ambiental, ni siquiera se han puesto todavía en marcha. Serán actuaciones que se ejecutarán durante los 264 días restantes previstos en el contrato.

Las demoliciones son solo uno de los frentes abiertos en el viejo HUCA. Han pasado ya doce años desde el traslado de la actividad sanitaria a La Cadellada y las instalaciones dejaron tras de sí numerosos edificios vacíos que han sufrido saqueos y actos vandálicos.

Otra de las incógnitas pendientes afecta a la antigua Residencia Nuestra Señora de Covadonga. Se trata del inmueble de mayor tamaño del complejo, con 59.000 metros cuadrados, y por ahora únicamente se sabe que será derribado por una cantidad que oscilará entre los ocho y los diez millones de euros. La Tesorería General de la Seguridad Social todavía no ha decidido si optará por impulsar viviendas en la parcela o si finalmente se inclinará por una compensación económica.

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El Principado quiere despejar esa incertidumbre cuanto antes. El Gobierno de Adrián Barbón pretende evitar que se genere un vacío urbano en los terrenos del viejo HUCA y apuesta por diseñar el conjunto de la parcela de manera integral, incluida la antigua Residencia. El contrato para redactar el plan especial está próximo a adjudicarse y la mesa de contratación ha requerido a la empresa pública canaria Gesplan para que presente la documentación necesaria tras haber obtenido la puntuación más alta entre todas las ofertas.