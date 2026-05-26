El Martes de Campo abarrota el Campo de San Francisco: Oviedo se vuelca con una de sus fiestas más emblemáticas

Oviedo vive una de sus fiestas más emblemáticas: el Martes de Campo. El soleado día permite que los ovetenses puedan cumplir con la tradición de degustar los bollos y la botella de vino en el Campo de San Francisco. La Sociedad Protectora de la Balesquida instaló 200 mesas y 1.000 sillas en el paseo del Bombé y muchas familias también se han decantado por comer las diferentes viandas a lo largo de las diferentes zonas verdes del Jardín Histórico.

Los miembros de la Corporación municipal liderados por el Alcalde, Alfredo Canteli, brindaron y degustaron el bollo junto a la junta directiva de la sociedad presidida por José Antonio Alonso. También pasó por la zona el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien saludó a los ediles y a muchos de los carbayones presentes en el Campo

Entre la cofradía y la Protectora repartieron 5.900 bollos. También muchos carbayones se decantaron por comprar las viandas en las panaderías para disfrutar de la jornada festiva.