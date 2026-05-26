El Martes de Campo abarrota el Campo de San Francisco: Oviedo se vuelca con una de sus fiestas más emblemáticas
El Alcalde junto al resto de miembros de la Corporación brindan en el Bombé mientras los carbayones degustan el bollo
Oviedo vive una de sus fiestas más emblemáticas: el Martes de Campo. El soleado día permite que los ovetenses puedan cumplir con la tradición de degustar los bollos y la botella de vino en el Campo de San Francisco. La Sociedad Protectora de la Balesquida instaló 200 mesas y 1.000 sillas en el paseo del Bombé y muchas familias también se han decantado por comer las diferentes viandas a lo largo de las diferentes zonas verdes del Jardín Histórico.
Los miembros de la Corporación municipal liderados por el Alcalde, Alfredo Canteli, brindaron y degustaron el bollo junto a la junta directiva de la sociedad presidida por José Antonio Alonso. También pasó por la zona el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien saludó a los ediles y a muchos de los carbayones presentes en el Campo
Entre la cofradía y la Protectora repartieron 5.900 bollos. También muchos carbayones se decantaron por comprar las viandas en las panaderías para disfrutar de la jornada festiva.
Suscríbete para seguir leyendo
- Detienen a un hombre en Oviedo por la muerte de dos personas
- No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
- El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
- El día más terrorífico de 'Sira', la tercera víctima del doble crimen de Oviedo: 'Está asustada, no se mueve de una esquina
- Herido grave un Policía Local de Oviedo en un accidente de tráfico en la Ronda Sur: el motorista se dirigía a una intervención y fue golpeado por un vehículo
- Susi', el toxicómano de Oviedo acusado de matar a su hermana y a su cuñado, los dejó desangrarse durante horas tras acuchillarlos
- La Policía investiga a una madre que se llevó a su hija recién nacida del HUCA sin el alta
- Ojalá se pudra en la cárcel', dice la familia del acusado del doble homicidio de Oviedo en el velatorio de su hermana