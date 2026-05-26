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El Martes de Campo abarrota el Campo de San Francisco: Oviedo se vuelca con una de sus fiestas más emblemáticas

El Alcalde junto al resto de miembros de la Corporación brindan en el Bombé mientras los carbayones degustan el bollo

Los miembros de la Corporación municipal brindan durante el reparto del bollo.

Los miembros de la Corporación municipal brindan durante el reparto del bollo. / LNE

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Oviedo vive una de sus fiestas más emblemáticas: el Martes de Campo. El soleado día permite que los ovetenses puedan cumplir con la tradición de degustar los bollos y la botella de vino en el Campo de San Francisco. La Sociedad Protectora de la Balesquida instaló 200 mesas y 1.000 sillas en el paseo del Bombé y muchas familias también se han decantado por comer las diferentes viandas a lo largo de las diferentes zonas verdes del Jardín Histórico.

Los miembros de la Corporación municipal liderados por el Alcalde, Alfredo Canteli, brindaron y degustaron el bollo junto a la junta directiva de la sociedad presidida por José Antonio Alonso. También pasó por la zona el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, quien saludó a los ediles y a muchos de los carbayones presentes en el Campo 

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Entre la cofradía y la Protectora repartieron 5.900 bollos. También muchos carbayones se decantaron por comprar las viandas en las panaderías para disfrutar de la jornada festiva.

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