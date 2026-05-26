El Martes de Campo chorrea por todo Oviedo: "Cualquier sitio es bueno para celebrar la fiesta, el error es quedarse en casa"

Hace ya tiempo que todo el Martes de Campo no cabe únicamente en el Paseo del Bombé. Con 35 grados en los termómetros, un sol de justicia y una ciudad entera buscando la sombra como quien busca agua en el desierto, la fiesta ovetense volvió a desparramarse este año por todos los rincones del municipio. Espacios verdes como el Parque del Oeste, el Purificación Tomás, el Parque de Invierno o el entorno de los monumentos prerrománicos, además de los barrios, volvieron a convertirse en escenarios para el Martes de Campo. Neveras rebosando hielo, sidra a remojo desde primera hora y toldos improvisados con cuerdas y manteles marcaron una jornada abrasadora en la que el calor fue tan protagonista como los bollos preñaos.

Parque de Invierno

Uno de los grandes escenarios de la jornada fue el Parque de Invierno, un nombre que ayer sonaba casi a chiste. El espacio verde se lleno desde media mañana de grupos de amigos y familias desafiando al calor. “Aquí por lo menos los guajes pueden correr y es más tranquilo que el Campo San Francisco. Es verdad que hay mucha gente, pero no está tan concentrada”, explica Aroa Lefler, que celebró el Martes de Campo con sus amigos y los niños. "El día es espectacular, no se puede pedir más. Sólo que te toque el Euromillón", señala entre risas Saul Villacorta, otro de la pandilla.

Entre tortillas, empanadas, bollos preñaos y escenas más propias de la playa —con gente en bañador echándose crema solar al lado de los manteles con comida—, el ambiente en el Parque de Invierno fue mayor que el de años anteriores. "Cada vez viene más gente, sobre todos los que vivimos por aquí. Es un sitio precioso y con mucho sitio para todos", afirma María Belón Suárez, que junto a su esposo Juan García y otros miembros de la familia disfrutó de la jornada bajo el árbol de siempre. "Llevamos muchos años viniendo aquí y ya madrugué para que no nos quitasen el sitio. Hay que andar vivos", dice. "Lo que está claro es que cualquier lugar de la ciudad es bueno para celebrar la fiesta. El error es quedarse en casa", añade.

La familia de Betatriz Fernández, directamente, montó una especie de campamento base bajo una jaima. Sobre la mesa no faltaba de nada y la bebida estaba enterrada en hielo para aguantar el envite del calor. "Hay que venir preparados para todo. Con este día creo que vamos a estar aquí hasta tarde", explicaba la mujer. Muy cerca, Daniel Berrocal y su grupo de amigos afrontaban el Martes de Campo con buena organización y bajo un toldo que se convirtió en uno de los bienes más cotizados de la jornada. Corría la sidra, sobraba la comida y se respiraba buen rollo. "No hay nada mejor que disfrutar de un día como este con amigos y con la familia", asegura Berrocal cerveza en mano. "Hoy se suda todo, no hay problema por enchufar unas cuantas", decía entre risas mientras le guiñaba un ojo cómplice a su mujer. Y cada poco, alrededor de esa mesa, un clásico: “¡Otro hielo más aquí!”.

Purificación Tomás

Si el Parque de Invierno fue territorio familiar y de pandillas más o menos tranquilas, el parque Purificación Tomás volvió a convertirse en el gran reino juvenil del Martes de Campo. El "Puri" --como dicen los chavales-- se convierte este día en el "Parque del Bro", en el espacio verde del "¿Qué pasa loco? y de la jerga adolescente. Un año más, el Purificación Tomás reunió a centenares de chavales con música alta, gafas de sol, bañadores, camisetas desaparecidas y altavoces funcionando a pleno rendimiento desde primera hora. Sidra, cerveza y todo tipo de mezclas viajaban en bolsas de supermercado y en barreños, muchas veces transportados por jóvenes sospechosos de haber llegado a la mayoría de edad. “Aquí se viene a tostarse y a aguantar”, resumía un joven sin camiseta tumbado sobre una toalla. El ambiente recordaba por momentos más a un festival improvisado que a una comida campestre.

Pero incluso dentro del bullicio hubo quienes buscaban algo más de calma. Algo apartados del ruido, José Luis Álvarez, Adriana Marina y su grupo de amigos compartían mantel y comida bajo unos árboles. “Es un día muy de Oviedo y merece la pena venir aunque haga este calor”, comentaban mientras repartían empanada y evitaban abandonar la sombra. “Aquí lo importante es juntarse, comer tranquilos y echar la tarde”. El calor también hizo que algunos hicieran el agosto. Rubén Gutiérrez, heladero en el parque, apenas tuvo descanso durante toda la jornada. “Hoy la gente no pregunta el sabor, pregunta cuál está más frío”, bromeaba mientras atendía a un goteo constante de clientes buscando alivio urgente frente a las temperaturas.

Aparcamiento de Los Prados

La fiesta también se trasladó al aparcamiento del centro comercial Los Prados. Allí los vecinos de Ventanielles están celebrando las fiestas del barrio y aprovecharon el Martes de Campo para organizar una comida popular. Entre mesas repletas de comida y familias enteras refugiadas bajo la carpa, una de las celebraciones más animadas fue el cumpleaños de la madre de Rosana Sánchez, que reunió a varias generaciones alrededor de la mesa pese al calor sofocante. La disco móvil "Vas Bailar" puso música a una sobremesa que se alargó hasta la noche. “Con este calor no se baila, se sobrevive”, comentaba uno de los asistentes mientras intentaba refrescarse con un abanico improvisado.

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Oviedo volvió así a celebrar un Martes de Campo expandido por toda la ciudad, con parques abarrotados, litros y litros de sidra enfriándose entre hielo y miles de personas empeñadas en mantener viva una tradición que ni siquiera 35 grados fueron capaces de frenar.