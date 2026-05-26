Oviedo 2031 impulsa «Templanza», un proyecto cultural que rescata la memoria vecinal a través de la música

La candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 pone en marcha Templanza, el segundo proyecto de "Puxa el Barrio. Arte que habita", un programa que impulsa procesos de creación artística y participación cultural en los centros sociales municipales y en el territorio rural del concejo.

La iniciativa forma parte de las líneas de acción recogidas en el Plan Estratégico de Cultura de Oviedo (PECO 2035), que contempla la puesta en marcha de residencias artísticas en centros sociales como herramienta para fomentar una vida cultural más participativa, accesible, equitativa e inclusiva. A través de proyectos como Templanza, la candidatura busca reforzar el papel de la cultura como espacio de encuentro, escucha y construcción colectiva, generando narrativas compartidas capaces de abordar retos contemporáneos como la participación democrática, la lucha contra las desigualdades o la convivencia en la diversidad.

Tras poner en marcha Huellas, centrado en fotografía colaborativa y memoria de barrio, Templanza propone ahora un proceso de mediación artística a través de la música, la memoria oral y la creación colectiva. El proyecto se desarrollará entre los meses de mayo y julio en los Centros Sociales de Las Caldas y Caces, y estará liderado por las artistas Ana Pereda y Antía EseUve.

Entre las actividades programadas destacan las denominadas Bibliotecas Humanas, que tendrán lugar los días 2 y 4 de junio en dichos centros, en las que los vecinos y vecinas podrán compartir relatos, recuerdos y experiencias vinculadas a su territorio. Además, durante el mes de junio se desarrollarán varias sesiones de cantos populares en las que se investigará sobre la memoria musical colectiva de la zona.

La iniciativa nace con el objetivo de dar voz a las memorias, vivencias y relatos de los territorios y de las personas que los habitan, utilizando la música y la creación artística como herramientas de encuentro, escucha y cohesión social.

A través de distintas sesiones abiertas a la participación vecinal, las artistas llevarán a cabo un proceso de inmersión en el territorio para conectar con las historias, tradiciones, canciones y experiencias de la comunidad. El proyecto incluirá sesiones de campo, encuentros de memoria compartida, talleres de cantos populares y acciones comunitarias vinculadas a espacios tradicionales de convivencia.

Uno de los ejes principales de Templanza será la recuperación de la memoria colectiva ligada especialmente a las mujeres y a lugares simbólicos como los lavaderos públicos, entendidos históricamente como espacios de encuentro, conversación y transmisión oral.

El proceso culminará con una residencia artística entre el 27 de junio y el 3 de julio y con la creación de un espectáculo musical participativo construido a partir de las memorias, historias y canciones compartidas por la comunidad. La propuesta final tendrá lugar en un lavadero tradicional del territorio, que será intervenido colectivamente recuperando la tradición popular de engalanar fuentes y lavaderos durante el verano.

Templanza continúa así la línea de trabajo desarrollada previamente por Ana Pereda y Antía EseUve en localidades como Infiesto y Boal, donde investigaron sobre música tradicional gallega y asturiana y sobre el valor social y simbólico de los espacios de convivencia comunitaria.

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Con iniciativas como Templanza, la candidatura de Oviedo 2031 refuerza su apuesta por acercar la creación contemporánea a los barrios y pueblos del concejo.