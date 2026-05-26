Oviedo celebra el Martes de Campo: 5.900 bollos preñaos y botellas de vino para una de sus fiestas más preciadas

Oviedo vivirá hoy una de sus fiestas más entrañables: el Martes de Campo. La Sociedad Protectora de La Balesquida y la cofradía de La Balesquida repartirán entre ambas 5.900 bollos y botellas de vino en una madrugadora jornada. La entrega de las viandas comenzará en los dos emplazamientos a las nueve de la mañana y lo extenderán hasta el mediodía. La primera entidad concentrará toda la actividad en el paseo del Campo de San Francisco. Cuenta su presidente, José Antonio Alonso, que las previsiones inicialmente eran atender a 4.200 socios. La campaña puesta en marcha durante el último mes para engrosar sus listados de asociados ha dado tan buen resultado que ha obligado a incrementar las viandas en 300. «Estas semanas hemos tenido más altas que nunca y, por ejemplo, durante la mañana de lunes estuvo la oficina llena de gente».

Muchos inscritos han apostado por domiciliar sus recibos y deben acudir a la sede de la plaza del Ayuntamiento a recoger el vale que este año ha cambiado de color pasando del blanco al amarillo. Para catar los manjares se instalarán 200 mesas y 1.000 sillas en el Campo de San Francisco. Por allí, se espera que pasen los representantes de la Corporación municipal para el tradicional brindis encabezado por el Alcalde, Alfredo Canteli, a las 13.00 horas.

Las sofocantes temperaturas de los últimos días alejan toda posibilidad de que llueva a lo largo de la jornada. Las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología pronostican que las temperaturas marcarán un máximo de 30 grados al mediodía y el mínimo será de 16. «Afrontamos la jornada con mucha ilusión y una de las novedades de la jornada es que los juegos infantiles se trasladarán de la Rosaleda a la altura de la biblioteca de La Granja», detalla Alonso. También subraya que la jornada será sumamente musical. La alborada protagonizada por la Banda de Música «Ciudad de Oviedo» y la Real Banda de Gaitas «Ciudad de Oviedo» partirá a las 11.30 horas de la plaza Porlier dirección al Campo de San Francisco invitando a todos los carbayones a que se dirijan al pulmón verde. Ya a las cuatro de la tarde el Grupo Eleven amenizará la romería desde el kiosco de la música.

Otro de los principales puntos de la jornada será la capilla de La Balesquida. Tal y como manda la tradición, a las diez de la mañana tendrá lugar la misa con la bendición de los panes y el reparto del pan bendito. De forma simultánea, entregarán alrededor de 1.400 bollos y la revista a los socios «La cabecera de 1920 la editamos nosotros y la recuperamos en 2018, aunque en 2020 no vio la luz por culpa de la pandemia», detalla el portavoz José Luis Felgueroso . Además, las velas que alumbrarán a la virgen durante la jornada serán enviadas a las parroquias y parroquias que tienen problemas de dinero. De esta forma, cumplirán con la tradición iniciada antes del siglo XV cuando los cofrades acudían en procesión el Martes de Pentecostés a la ermita de Santa Ana de Mexide (Montecerrao) a una misa cantada. Allí, recibían el almuerzo consistente en un bollo de media libra de pan de fisga, torrezno y medio cuartillo de vino de pasado el monte.

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El Martes de Campo se celebra por toda la ciudad. Previsiblemente, y como ha ocurrido en los últimos años, los más jóvenes se reunirán en el parque Purificación Tomás para festejar la jornada y también habrá quien se decante por el monte Naranco y el parque de Invierno para degustar las viandas. En el parking de Los Prados habrá una comida popular .