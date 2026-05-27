Absuelto el hombre acusado de abusar sexualmente de una amiga que se quedó dormida en su casa tras salir de copas por Oviedo

La Audiencia Provincial de Asturias ha absuelto al hombre para el que la Fiscalía pedía seis años de prisión acusado de agredir sexualmente a una amiga que se quedó dormida tras salir de copas en Oviedo. La sentencia declara probado que ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas y concluye que no existe prueba suficiente para condenarle. El tribunal considera que la declaración de la denunciante no reúne los requisitos de credibilidad necesarios para desvirtuar la presunción de inocencia. La resolución, dictada por la Sección Tercera, no es firme y puede ser recurrida ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias en el plazo de diez días.

Los hechos juzgados se remontan al 10 de julio de 2020. Acusado y denunciante mantenían una relación de amistad desde que ambos estudiaban la ESO. Ese día habían quedado para colaborar en unas tareas informáticas en una oficina de Oviedo. Después fueron a comer y cenar al domicilio de él y, más tarde, salieron de copas por la zona centro de la ciudad. Según recoge la sentencia como hechos probados, estuvieron en varios locales consumiendo bebidas alcohólicas hasta aproximadamente las seis y media o siete de la mañana, cuando regresaron a la vivienda del acusado porque se hacía tarde para que ella se desplazara a Gijón, donde residía.

La Fiscalía sostenía que la mujer, en estado de embriaguez, se quedó dormida y que el acusado aprovechó esa situación para mantener relaciones sexuales sin consentimiento. Por ello solicitaba seis años de prisión, alejamiento y prohibición de comunicación durante ocho años, libertad vigilada e indemnización de 9.000 euros. La Audiencia declara probado, sin embargo, que ambos mantuvieron relaciones sexuales consentidas. El tribunal explica que, en delitos de esta naturaleza, la declaración de la víctima puede ser una prueba fundamental, pero siempre que supere determinados criterios de credibilidad. En este caso, la Sala entiende que no ocurre así.

Uno de los puntos en los que se apoya la absolución es la falta de coherencia que el tribunal aprecia en algunos extremos del relato de la denunciante. La sentencia señala contradicciones sobre si había hablado o no con su madre acerca de quedarse a dormir en casa del acusado y recuerda que una amiga de la denunciante manifestó que esta le había contado que ambos habían planeado salir y quedarse en la vivienda de el acusado. Para la Sala, esa circunstancia genera dudas sobre la forma en que la denunciante fue perfilando su versión de los hechos.

El tribunal también analiza los mensajes de WhatsApp posteriores entre ambos. Según la resolución, en esas conversaciones ella reprochaba al acusado que se hubiera acostado con ella estando «borracha y dormida», mientras que él daba por hecho que la relación había sido consentida. La Sala considera que la reacción del acusado, que describe como una actitud de aparente «socarronería», pudo influir en la posterior denuncia, aunque esa conclusión se formula dentro de su valoración probatoria.

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La sentencia descarta igualmente que haya quedado acreditada una situación de anulación de la voluntad por alcohol u otra sustancia. La denunciante llegó a sugerir que quizá le habían echado algo en la bebida, pero el tribunal subraya que esa posibilidad no fue incorporada como hecho esencial por las acusaciones y que no se practicó una prueba inmediata que permitiera acreditarla. También señala que los informes médicos no corroboran el dolor, sangrado o lesiones que la denunciante dijo haber sufrido tras la relación sexual.