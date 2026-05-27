Anna Pauline y César Latorre Trio llenan el Campoamor de esencia neoyorquina

Tras una calurosa tarde de Martes de Campo ovetense, el teatro Campoamor acogió anoche diferentes piezas de jazz en su esencia más clásica. El evento, enmarcado dentro del exitoso ciclo Vetusta Jazz, dejó claras sus intenciones con su primera obra, una pieza solo instrumental compuesta por el propio César Latorre titulada «Pulaki», con un estilo ligero, gentil y jovial. Entraba entonces en escena la cantante sueca Anna Pauline, que hizo las veces de maestra de ceremonias, introduciendo los temas y contextualizándolos según sus versiones más conocidas.

Con la pieza «Tea for two» descubrimos la maestría a la batería de Horacio García, quien disfrutó encadenando diferentes solos rítmicos repletos de riffs y fills. A continuación, la canción «No moon at all», inmortalizada por la clásica e imprescindible Doris Day, puso de manifiesto la calidad vocal de Anna: siendo su presencia en el rango agudo más bien ligera, desarrolla por otro lado una sonoridad aterciopelada y profunda en el registro medio, sintiéndose cómoda y gestionando con solvencia las diferentes armonías de esta pieza.

También hubo ocasión de interpretar varias piezas propias, tanto de Anna como del asturiano César Latorre, trasladándonos la maestría compositiva de ambos. Tampoco se debe olvidar que la trayectoria jazzística de César consta de un amplio y fructífero recorrido: formado entre Alemania, España, Estados Unidos y Holanda, se ha consolidado como uno de los intérpretes imprescindibles en este ámbito. Que esté presente en este ciclo de jazz organizado por la Fundación Municipal de Cultura de Oviedo es de nuevo una clara muestra de la trayectoria exitosa que se está gestionando para la capitalidad europea de la ciudad.

Con varias piezas entre las que destacaban «Winter Sweet» de la inolvidable Norma Winstone, «Lucky to be me» del magnífico Leonard Bernstein, y «The song is you» de Jerome Kern, se completaba un programa de claro estilo ligero neoyorquino, fácilmente abrazado tanto por el oído experimentado como por el recién iniciado, y que dio oportunidad para brillar a todos ellos de forma conjunta y también individual con sus abundantes solos y duetos.

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La próxima cita dentro del ciclo Vetusta Jazz tendrá lugar el 18 de junio en el Auditorio Príncipe Felipe a manos del trío Aknot, siendo un imprescindible para todos los amantes del jazz, blues o funk clásico.