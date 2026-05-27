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La Capital Europea de la Cultura recupera la memoria de los barrios de Oviedo: historias de históricos vecinos y fotografías

El equipo de la candidatura busca recopilar fotos antiguas de los barrios para una exposición

Un momento del encuentro con los vecinos

Un momento del encuentro con los vecinos / Luisma Murias

Rosalía Agudín

Rosalía Agudín

Rosa Calvo nació en Campo de Caso. Con tan solo 14 años, se trasladó a vivir a Oviedo. Eran siete hermanos y necesitaba ganar dinero porque su familia no tenía recursos. Trabajó limpiando casas y durante 26 años regentó el bar Simón de la calle Fuertes Acevedo. «Dormíamos en el suelo porque teníamos que pagar el crédito del traspaso». Cerrada esta etapa, comenzó a trabajar en el servicio de limpieza del HUCA y allí se jubiló. «Casi toda mi vida la pasé en Buenavista».

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Esta fue una de las historias que el equipo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 escuchó durante el primer encuentro del programa «Huellas» que se celebró en el centro social del barrio. Al frente de la iniciativa se encuentra la fotógrafa Ainhoa Valle que su objetivo es volver al origen de los «barrios a través de la memoria y recuperando los recuerdos».

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Por ello, pide a los vecinos que donen fotografías para hacer una exposición.

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