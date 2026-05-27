La Capital Europea de la Cultura recupera la memoria de los barrios de Oviedo: historias de históricos vecinos y fotografías
El equipo de la candidatura busca recopilar fotos antiguas de los barrios para una exposición
Rosa Calvo nació en Campo de Caso. Con tan solo 14 años, se trasladó a vivir a Oviedo. Eran siete hermanos y necesitaba ganar dinero porque su familia no tenía recursos. Trabajó limpiando casas y durante 26 años regentó el bar Simón de la calle Fuertes Acevedo. «Dormíamos en el suelo porque teníamos que pagar el crédito del traspaso». Cerrada esta etapa, comenzó a trabajar en el servicio de limpieza del HUCA y allí se jubiló. «Casi toda mi vida la pasé en Buenavista».
Esta fue una de las historias que el equipo de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura 2031 escuchó durante el primer encuentro del programa «Huellas» que se celebró en el centro social del barrio. Al frente de la iniciativa se encuentra la fotógrafa Ainhoa Valle que su objetivo es volver al origen de los «barrios a través de la memoria y recuperando los recuerdos».
Por ello, pide a los vecinos que donen fotografías para hacer una exposición.
Suscríbete para seguir leyendo
- No tengo amigos. Al último lo maté': la historia violenta de 'Susi', el pistolero de la Sindical, acusado del doble crimen de su hermana y de su cuñado en Oviedo
- El toxicómano detenido en Oviedo por matar a puñaladas a su hermana y su cuñado amenazaba a familiares y vecinos, y las víctimas habían advertido: 'Este hijo de Satanás nos quiere prender fuego
- El día más terrorífico de 'Sira', la tercera víctima del doble crimen de Oviedo: 'Está asustada, no se mueve de una esquina
- Herido grave un Policía Local de Oviedo en un accidente de tráfico en la Ronda Sur: el motorista se dirigía a una intervención y fue golpeado por un vehículo
- Susi', el toxicómano de Oviedo acusado de matar a su hermana y a su cuñado, los dejó desangrarse durante horas tras acuchillarlos
- La Policía investiga a una madre que se llevó a su hija recién nacida del HUCA sin el alta
- Ojalá se pudra en la cárcel', dice la familia del acusado del doble homicidio de Oviedo en el velatorio de su hermana
- El Ferroviario, de cantina del Vasco a sidrería origen en Gascona