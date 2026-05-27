Domingo mágico con la OSPA: participa en el sorteo de LA NUEVA ESPAÑA y consigue una entada doble para disfrutar del concierto

LA NUEVA ESPAÑA te invita a disfrutar de la OSPA en concierto. Un recital con KRISTIINA POSKA, reconocida como una de las directoras de orquesta más destacadas de la actualidad, famosa por su versatilidad y su distintivo talento artístico, que ofrecerá la sinfónica del Principado en el Auditorio el viernes 29 de mayo a las 20.00 horas.

Ahora, gracias a esta cabecera, tú puedes ser uno de los afortunados que viva el espectáculo en directo gracias al sorteo que organiza este periódico.

Si quieres llevarte las dos entradas dobles que están en juego solo tienes que completar el formulario que aparece a continuación. El ganador será comunicado por correo electrónico o por móvil.

Sorteo entradas OSPA / Cedida a LNE

Detalles del evento KRISTIINA POSKA, directora ADAM WALKER, flauta ELIS HALLIK (1986- ) Transience KEVIN PUTS (1972- ) Concierto para flauta FELIX MENDELSSOHN (1809-1847) Sinfonía n.º 3 en la menor, op.56 “Escocesa”

Historia

La OSPA nace en 1991 bajo el auspicio del Gobierno del Principado de Asturias y con el objetivo prioritario de enriquecer musical y culturalmente la región. Su Majestad el Rey Felipe VI es su Presidente de Honor. Es un Organismo Autónomo de la Consejerí­a de Cultura, Política Lingüística y Turismo, y miembro de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, AEOS.

Heredera de la antigua Orquesta Sinfónica Provincial, cuyos orí­genes se remontan a 1939 y de la posterior Orquesta Sinfónica de Asturias, la OSPA es un referente dentro y fuera de Asturias por su versatilidad, su capacidad interpretativa y su calidad. Esta temporada celebra su trigésimo aniversario.

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La OSPA está compuesta por sesenta y nueve profesores de varios países de la Unión Europea y también de Rusia, Estados Unidos, Ecuador y Filipinas. Su actividad principal se articula en torno a las temporadas de conciertos que ofrece cada año en Oviedo, Gijón y Avilés. Por ellas han pasado algunos de los solistas y directores más relevantes del panorama internacional, además de sus directores titulares, Jesse Levine, Maximiano Valdés y Rossen Milanov.