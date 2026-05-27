Golf solidario por la causa de la asturiana sor Ángela Bada, “el Ángel de Kinshasa”

El club de golf La Barganiza acoge este sábado un torneo benéfico cuya recaudación servirá para construir una granja de patos como medio de vida para mujeres en situación de extrema vulnerabilidad en la República Democrática del Congo. Una causa tras la que está la religiosa asturiana Ángela Vicenta Gutiérrez Bada, natural de Panes aunque ya lleva en el corazón de África casi cuarenta años, desde 1989. «Con lo poco que recibe hace magia, multiplica el dinero», resume Mónica Blázquez, de la asociación «Equilibra», acerca de la labor que lleva adelante la religiosa asturiana, que ya ha estado varias veces nominada al premio «Princesa de Asturias». Sor Ángela tenía previsto acudir a Asturias este fin de semana para acudir a la entrega de premios de este torneo para apoyar este proyetco solidario, pero ha tenido que posponer su viaje debido a la crisis del Ébola.

Sor Ángela Bada, con una mujer en uno de los centros que impulsa en Kinshasa. / C. E. C. S.

“El Ángel de Kinshasa”, como es conocida esta monja de Panes, trabaja con personas estigmatizadas por padecer enfermedades mentales, “en una sociedad nativa que las aparta al creer que están embrujadas o poseídas de algún espíritu maligno”, según explica Mónica Blázquez, de “Equilibra”, una entidad que agrupa mujeres de distintos ámbitos profesionales implicadas en el apoyo a acciones sociales. El fin de la tercera edición del torneo benéfico El Pájaro Azul, que se disputará este sábado en el campo del Real Club de golf La Barganiza es la recaudación de fondos para construir una granja de patos en Kinshasa, que proporcione un medio de vida y sustento a las mujeres del Hogar Béthanie, el centro residencial donde son recogidas las mujeres que padecen alguna enfermedad mental y también sus hijos, ya que en ocasiones sufren violaciones y se encuentran en situación de total desamparo. En las dos ediciones anteriores, la recaudación de este torneo se destinó a la creación de una piscifactoría y a la construcción de un gallinero y la compra de doscientas gallinas, que les sirvieran tanto para su propia alimentación como de medio de trabajo y actividad profesional.

El cartel del torneo de golf. / LNE

«El torneo está abierto a cualquier aficionado al golf, sea o no socio del club, el objetivo es lograr el mayor número de inscripciones para colaborar en esta causa. Además, hay un hoyo cero, en el que se pueden realizar aportaciones, por pequeñas que sean, abierto para todas las personas interesadas en apoyar esta causa», comenta Mónica Blázquez, que colabora en la organización. Los precios de la inscripción son de 20 euros para los socios de La Barganiza y de 45 euros para los no socios, mientras que las aportaciones al hoyo cero, para colaborar en el proyecto de Sor Ángela, pueden ingresarse a través de la fundación Pájaro azul, en la cuenta bancaria: ES80 2100 2118 72 200297723, con la razón «Sor Ángela».

El torneo se disputa por parejas en la modalidad Fourball, habrá premio scratch al jugador que complete el recorrido en menos golpes, así como para el primer y segundo clasificado de primera y segunda categoría handicap y también un premio «forrabolas» para el último clasificado. Además habrá sorteos de premios, aportados por los patrocinadores y un tentempié para todos los participantes.

Noticias relacionadas

Sor Ángela Bada llegó a Kinshasa, el tercer núcleo más poblado de África donde viven unos quince millones de habitantes, en 1989 junto a otras dos religiosas de la congregación de las Hermanas Hospitalarias, para poner en marcha una nueva misión en África: la asistencia social y sanitaria a las personas con enfermedades mentales. Apenas dos años después nacía el centro de salud mental «Télema», que en el dialecto local significa «poner en pie a la persona». Es el único centro para enfermos mentales, tanto hombres como mujeres de Kinshasa.